В Завитинске у мужчины изъяли почти 2 килограмма марихуаны

В Завитинске полицейские изъяли у местного жителя марихуану в крупном размере. Мужчину, подозреваемого в хранении наркотических средств, задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД по Завитинскому району при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД.

По месту жительства гражданина провели обыск. В гараже полицейские обнаружили и изъяли около 1 800 граммов растительной массы. Результаты проведенного исследования показали, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной. Задержанный пояснил, что наркотик предназначен для личного потребления. Возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние можно лишиться свободы на 10 лет.

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Любовь Чуприна