Жители Тамбовского района сообщают об авариях из-за убитой дороги

Фото: Скриншот видео

Амурские автомобилисты недовольны качеством дорог в Тамбовском районе. В редакцию ИА «Амур.инфо» жительница села Муравьевка прислала видео, на котором видно, как водителя авто стянуло на обочину. Женщина утверждает, что это не единичный случай.

На кадрах – участок дороги от села Духовское до Муравьевки Тамбовского района. Как утверждает амурчанка, дорожное полотно в таком состоянии на протяжении 13 километров.

«Все началось с мая, на сегодняшний день проехать вообще не возможно. У нас есть, конечно, объездные дороги, их всего 3, но они не лучше, да и сейчас в связи с чумой свиней едут все именно по этому участку, потому что остальные перекрыты. В сельсовете знают о проблеме, когда ее нужно было отремонтировать, они привезли и высыпали 2-3 машины ПГС, а потом пошла большая техника с зерновыми. Большегрузы раскатали дорогу и получили огромные хребты. Легковушки едут и пузом все это собирают. Проехать практически невозможно. Буквально вчера, я не успела снять на видео, таксист вырвал своей машине мост задний», – сетует амурчанка.

Как пояснил информационному агентству глава Тамбовского района Николай Змушко, о дорожной проблеме власти знают и принимают меры.

«Дорога там делается, там работает экскаватор. Завтра пустим грейдер, он спрофилирует, маленько подсохнет. Есть еще проблемные участки в направлении Гильчина. Потому что машины большегрузные идут, зерно везут и все остальное, много дождей выпало. За неделю должны сделать», – рассказал Николай Николаевич.