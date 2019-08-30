Маленькому амурчанину с онкологией срочно нужны деньги на пролет к месту лечения

Шестилетнему Рамилю Фаткулину, жителю Уркана Тындинского района необходимо уже 2 сентября приехать для лечения в московскую клинику. У мальчика саркома Юинга – злокачественное образование с поражением правой большеберцовой кости. Лечение в московской клинике для него бесплатное, но на дорогу срочно нужны деньги.

Цена вопроса – 20 тысяч рублей. Столько, по словам мамы стоят билеты. В пятницу, 20 августа их забронировали на сутки, однако, уже в субботу их необходимо выкупить.

Как рассказала мама мальчика Евгения, на боль в ноге Рамиль пожаловался текущей весной. Лечение назначенное хирургом не помогало и когда ребенок начал кричать от боли по ночам, женщина настояла, чтобы ему сделали снимок.

«В апреле стал пожаловался, что болит возле колена. Когда сделали снимок, врач там такой хороший сказал: "Так, Женя, быстро в Благовещенск, что-то тут не то". Я сразу собралась, сын старший дал денег – взял аванс и я поехала. В Благовещенске подтвердили, потом отправили нас в Москву. Все родственники собирали 62 тысячи на самолет. Нам биопсию взяли и сказали: езжайте домой и ждите ответ. Приехали домой, пришел ответ и сразу мне сказали приехать в онкологию в Благовещенск. Мы сейчас тут», – поделилась женщина.

2 августа Рамиля с мамой ждут в клинику ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» для лечения. Но, как рассказал Евгения, у нее остались последние 5 тысяч на анализы, которые ей тоже нужно сдать, чтобы лечь в больницу с сыном.

«Я сыну позвонила, он же брал мне в первый раз аванс, а ему не дали в этот раз. Само лечение для нас бесплатное. Что именно будут делать не сказали. Но когда мы ездили на биопсию, мне сказали,: "Если подтвердится злокачественная опухоль, вы опять к нам приедете, и мы вам будем убирать кость с опухолью и ставить имплант". Сколько мы там пробудем не знаю, но я беру с собой все осенние и зимние вещи, потому что это не быстро. Сначала химиотерапию будут делать. Мы когда там были люди и по году и по два находились», – поделилась женщина.

Информацию о срочном сборе на билет до клиники опубликовал благовещенский благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями, президентом которого является Анна Захарченко.

На странице Фонда указано, что у мамы нет карты, но перевод можно сделать на карту ее старшего сына Андрея Владимировича Коткина. Номер карты: 4042669153648161. Там же указаны контакты самой мамы и президента Фонда, у которых можно уточнить всю необходимую информацию.

Телефон мамы: 8-914-063-90-35 (Фаткулина Евгения Анатольевна).

Телефон президента Фонда: 8-961-958-71-71 (Захарченко Анна Дмитриевна).