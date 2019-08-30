Жители Моховой Пади возмутились самоуправством мужчины, строящего детскую площадку

Как сообщало Амур.инфо, мужчина в одиночку строит спортивную площадку для детей. Но, по мнению соседей, Архипыч, как все его называют, только мешает возведению новой детской площадки.

«Ещё с августа прошлого года мы поднимали вопрос о детской площадке в нашем дворе. Нам пообещала администрация города выделить деньги на её возведение. И тут ни с того, ни с сего товарищ Архипов самовольно и незаконно стал спиливать деревья. До этого он ничем не помогал нам, даже не пытался. Мы – пенсионеры, инвалиды, дети до 7 лет – своими силами убирали наш сквер. И тут он начал самовольничать. Ни с кем не поговорив, никого не поставив в известность, решил строить тут спортивную площадку для подростков», – рассказала жительница района Наталья Юрздицкая.

Женщина поясняет, что вырубка деревьев и снятие верхнего слоя почвы привели к тому, что на месте сквера теперь лужи и грязь. По её словам, Сергея не останавливают просьбы соседей мирно решить данный вопрос. Наталья уверена, что Архипыч будет всячески препятствовать установке детской площадки и даже может её демонтировать.

В свою очередь Сергей делится в своём инстаграм-аккаунте новыми подробностями. Судя по видео, мужчина вместе местными жителями занимается обустройством новой детской площадки.

«Наконец-то мы пришли к совместному пониманию. Я очень рад. С завтрашнего дня будем все площадки делать. Из города очень много людей приехало: и депутат наш, и мэр. Руки пожали, они меня поняли, поддержали. Теперь сообща всё будем делать. Конфликтовать ни в коем случае нельзя! Всегда нужно подходить с умом ко всему», – комментирует в кадре Архипыч.

В свою очередь редакция Амур.инфо направила запрос в администрацию города с просьбой пояснить законность действий Сергея и разъяснить ситуацию в целом.