Педофила выпустили из тюрьмы из-за тяжелого детства

Фото: Blackpool Police

Британского педофила, который домогался 4 школьниц, освободили из тюрьмы, поскольку пребывание за решеткой оказывает на него негативное влияние. Молодого человека занесли в реестр сексуальных преступников.

19-летний педофил Кайл Свит (Kyle Sweet) будет отбывать наказание в виде общественных работ. При этом молодого человека занесли в реестр сексуальных преступников, ему также на пять лет запретили общаться с несовершеннолетними. В случае нарушения ограничений он вернется в тюрьму.

Суд принимал решение взвешенно, учитывал психологическое состояние осужденного и общества. Судья указал, что у Свита «были трудные времена в подростковом возрасте». Кроме того, шесть месяцев тюрьмы показали, что молодой человек «был уязвим»: другие преступники требовали от него сексуальных утех, а охранники не могли постоянно его защищать.

Свит с 2017 по 2019 год в общей сложности вел эротические переписки с четырьмя девочками, которым было 13 и 14 лет. Полиция обратила на него внимание в декабре 2018-го после обращения матери одной из девочек: она узнала, что дочь отправляет молодому человеку фотографии порнографического характера.

После первого ареста британцу не стали предъявлять обвинения, поскольку он лично не просил отправлять ему подобные снимки. Однако в то время, пока стражи порядка изучали его переписки, он начал общаться с другими девочками. В чатах Свит отправлял девочкам фотографии своего полового органа, а также различные порнографические видео, сообщает «Лента.ру».