В Амурской области 10 фермеров получили гранты «Агростартап»

В Амурской области определили победителей конкурса грантов на создание и развитие хозяйств. Им выдали сертификаты на общую сумму 28 миллионов рублей, это средства из федерального и областного бюджетов. Максимальная сумма гранта – 3 миллиона рублей.

Грантовая поддержка оказана в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На рассмотрение представили 17 заявок. Большинство проектов направлено на развитие отрасли животноводства – разведение скота молочного направления, овцеводство и разведение кроликов. Среди растениеводов победу в конкурсе одержали проекты по выращиванию клубники, овощей и картофеля. Максимальная сумма гранта составляет не более 3 миллионов рублей. До 90 % этих денег фермеры могут направить на реализацию своих проектов.

С победой в конкурсе начинающих аграриев поздравил заместитель председателя правительства области Александр Нестеренко. «Желаю успехов на этом нелегком поприще. Уверен, что ваша продукция будет востребована амурской пищевой промышленностью», – сказал зампред.

Конкурсные мероприятия в текущем году не закончены. До 9 сентября продолжится прием заявок на участие в конкурсе. До конца года гранты получат еще не менее трех начинающих фермеров и не менее двух семейных ферм. «Для развития фермерских хозяйств имеются ресурсы. Минсельхоз области готов оказать поддержку», – пообещал министр сельского хозяйства региона Олег Турков.

За семь лет реализации различного рода программ по поддержке малых форм хозяйствования получателями грантов стали 162 крестьянско-фермерских хозяйства, из них 121 КФХ получили гранты на создание и развитие своих хозяйств, 41 КФХ – гранты на развитие семейных животноводческих ферм. Общая сумма предоставленной грантовой поддержки за 2012 – 2018 годы составила более 430 миллионов рублей. На средства гранта фермеры купили 200 единиц различной сельскохозяйственной техники, в том числе 48 тракторов, 145 единиц прицепного и навесного оборудования к сельхозмашинам, а также 1 800 голов крупного рогатого скота, 1 700 голов свиней и 120 лошадей, сообщает правительство Амурской области.