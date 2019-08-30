Режим ЧС в Белогорске заменили на режим повышенной готовности

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы города Станислава Мелюкова состоялось в Белогорске. Участниками внеочередной КЧС стали представители органов местного самоуправления, правоохранительных органов, прокуратуры Белогорска, а также руководители ресурсоснабжающих предприятий.

В ходе заседания рассмотрен протест прокурора об отмене распоряжения главы города о введении режима ЧС из-за угрозы срыва отопительного сезона ввиду критического износа сетей на центральной тепломагистрали и канализационного коллектора муниципального образования. Решение коллегиальный орган принял накануне.

«Прокуратура считает, что указанное распоряжение принято администрацией города в нарушение приказа МЧС России "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях", поскольку износ сетей в межотопительный период не является критерием отнесения к чрезвычайной ситуации, – пояснила начальник правового управления Наталья Фахрудинова. – Чрезвычайной ситуация, согласно действующему законодательству, считается тогда, когда она уже произошла, причем с жертвами, материальным ущербом, отключением систем жизнеобеспечения в течение суток. Согласно позиции прокуратуры, износ сетей в межотопительный период нельзя отнести к чрезвычайной ситуации. Однако сейчас существует реальная угроза срыва отопительного сезона».

Представитель прокуратуры в ходе КЧС отметила, что подготовка тепловых и канализационных сетей Белогорска к предстоящему отопительному периоду находится на особом контроле надзорного органа: мероприятия должны проходить в плановом режиме, согласно плану по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду.

«Когда мы верстали мероприятия, мы не могли предвидеть неблагоприятные метеорологические условия, которые повлекли за собой аварию, которая произошла 22 августа, – отметила замдиректора Водоканала Надежда Литвинова, вспоминая обрушение грунта на канализационно-насосной станции Белогорска. – Железобетонная труба была в эксплуатации 41 год. В принципе, она была бы и еще пригодна, но из-за проливных дождей обрушение мокрого грунта способствовало излому трубы. Причем излом произошел не на одном участке. В момент подготовки плана работ по подготовке к отопительному сезону мы не могли предвидеть этой ситуации. Канализационная труба находится на глубине под грунтом в 3,5 метра. Это действительно аварийная ситуация, которую никто никак не мог предусмотреть. Никак нельзя было предугадать аварию, чтобы заранее включить ее в план мероприятий. Если случится прорыв еще нескольких участков КНС, когда все отходы зальют город и движение будет прекращено, вот тогда будет поздно. Самая страшная ситуация, если мы зимой остановим подачу воды. В таком случае встанут котельные, прекратится подача тепла в квартиры.

Ранее сообщалось, авария 22 августа на КНС повлекла за собой 8-часовое прекращение водоснабжения большинства микрорайонов Белогорска. В течение последующих трех дней были закрыты несколько детских садов. После устранения аварии состояние теплотрассы на поврежденном участке также оказалась аварийным: канализационные стоки просочились в теплотрассу. Последняя требует замены.

«Да, есть план подготовки к отопительному сезону, прописан перечень мероприятий, которые включают управление ЖКХ и предприятия, по замене теплоузлов, оборудования, агрегатов теплосетей, - сказал глава Белогорска Станислав Мелюков. – С учетом позиции прокуратуры, которая основана на законе, мы должны включить в план текущего ремонта коммунальных сетей всю инфраструктуру города. Это километры трубопровода: теплотрасс, канализации, водоснабжения. Они все находятся в изношенном состоянии – от 69-80 %. Но это нереально!»

В связи с сохраняющейся угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям единогласно проголосовали за режим «Повышенная готовность», отменив режим ЧС. Муниципалитет готовится к ремонтным работам аварийных участков. Закончить их необходимо до начала отопительного сезона. По предварительной оценке, они обойдутся в сумму более 20 миллионов рублей.