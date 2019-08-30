Мэттью Макконахи устроился на работу

49-летний голливудский актёр решил разнообразить свою жизнь и показать себя поклонникам с иной стороны. Теперь Макконахи будет вести актерские курсы.

Недавно Техасский университет сообщил в Твиттере о том, что известный голливудский актер будет преподавать сценарное мастерство, а именно то, какой путь проходит сценарий от начала и до конца.

Макконахи выступал в качестве приглашённого преподавателя в Университете Техаса с 2015 года. Студенты отмечали его профессионализм и страсть к теме. Актёра всегда было интересно слушать, а его желание помочь студентам замечали даже другие преподаватели. Теперь актер будет преподавать в университете постоянно, сообщает Life.

Фото: Twitter / TEXAS Moody

Многие подростки и молодые люди отнеслись к новости с огромным восторгом: «Это так здорово! Хотел бы я учиться в этом универе...», «Вселенная намекает, чтобы я бросала науку и шла в сценарное мастерство?», «Боже мой, мамочки, он сам будет у нас вести?», «Я бы только ради него перевелся в ваш университет», «Настал момент бросать точные науки и становиться актером?», «Вселенная тонко намекает, что мне пора переводиться».