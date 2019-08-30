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сегодня, 17:07 1

На «Мотоэволюции» благовещенцам покажут раритетное оружие и военную технику

На «Мотоэволюции» благовещенцам покажут раритетное оружие и военную технику
Фото: instagram.com

В областном центре Приамурья готовятся к «Мотоэволюции». Фестиваль состоится в следующую субботу, 7 сентября, на площади Общественно-культурного центра. Запланированы выставка техники и оружия, а также реконструкция боя с уничтожением японской пулеметной точки.

В программе выставка мотоциклов, среди которых будут модели времен Великой Отечественной войны. Ожидается прибытие в Благовещенск необычного экземпляра – мотоколяски из знаменитого фильма «Кавказская пленница». «Это не машина и не мотоцикл. Его везет наш друг из Хабаровска. Машина называется "моргуновка"», – приоткрыл секрет организатор мероприятия, президент Амурской областной общественной организации и старший офицер мотоклуба Black Bears Василий Семенов.

Гостей фестиваля ждут конкурсы, концертная программа и огненное шоу. В честь пятилетия клуба организаторы решили сделать мини-реконструкцию боя Великой Отечественной войны, она называется «Путь домой». «Будет разыгран эпизод уничтожения японской пулеметной точки. По сценарию, война закончилась. Наши возвращаются домой и сталкиваются с японцами. Им предложили сдаться, на что они ответили огнем и будут уничтожены», – рассказал Василий Семенов. По его словам, в реконструкции боя примут участие около 20 человек.

Также на фестивале «Мотопатриот» представят образцы огнестрельного оружия – пулеметы, в том числе легендарный «Максим», винтовку Мосина, пистолет-пулемет, минометное орудие и автоматическую винтовку Токарева 1941 года. Организаторы обращают внимание на то, что все оружие соответствует требованием нормативных документов, и предупреждают, что при стрельбе будет очень шумно.

Фестиваль продлится с 15 до 18 часов. Его организация стала возможной благодаря Фонду президентских грантов и помощи спонсоров.

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#история #память #праздники #транспорт

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Комментарии
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  • Mainer

    Mainer
    31 минута назад

    Разве в Кавказкой пленнице была моргуновка?

    Не было.

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