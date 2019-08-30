В районе Мухина – Октябрьской появится восьмиэтажный дом для переселенцев

В Благовещенске начали строить многоквартирный жилой дом в рамках мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда. Строители возведут восьмиэтажный дом в районе пересечения улиц Мухина – Октябрьской. Общая площадь здания составит 5 321 квадратный метр.

На строительство было выделено порядка 180 миллионов рублей. Финансирование строительства поступает из федерального бюджета как иной межбюджетный трансферт, выделяемый Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики по программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Строительство дома реализуется в рамках мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда, который признали таковым на 1 января 2012 года.

В построенный жилой дом из аварийного жилищного фонда смогут переехать 88 семей. Плановый срок окончания работ планируется на конец 2020 года, сообщает областное правительство.