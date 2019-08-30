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сегодня, 16:21 2

Заведующий терапевтическим отделением Зейской больницы стал руководителем стоматологии

Заведующий терапевтическим отделением Зейской больницы стал руководителем стоматологии
Фото: пресс-служба минздрава области

В Зейской стоматологической поликлинике назначен новый руководитель. Им стал Василий Шпинев – заведующий терапевтическим отделением ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова», который работает там с 1996 года, а с 2006-го возглавляет терапевтическое отделение.

К обязанностям директора Василий Шпинев приступил 29 августа. Нового руководителя коллективу учреждения представила и.о. министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

«Главные задачи, которые сегодня ставятся перед вашей организацией – это повышение качества обслуживания жителей города Зеи и Зейского района, расширение комплекса стоматологических услуг населению, стабилизация деятельности в период объединения с Зейской больницей и дальнейшее развитие поликлиники: внедрение новых технологий, снижение дефицита кадров. Уверена, поскольку Василий Владимирович хорошо вам знаком, в вашей команде будет создана атмосфера взаимопонимания, что в свою очередь обеспечит порядок и четкость в работе», – сказала Евгения Жарновникова.

На встрече с коллективом медучреждения еще раз обсудили процесс объединения поликлиники и больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения области. Глава Территориального фонда ОМС Амурской области, доктор медицинских наук Юрий Максимов заверил медработников, что никаких сокращений медицинского персонала в связи с реорганизацией не будет: «Все врачи и средний медперсонал, как и прежде, будут работать, принимать пациентов здесь, в этом здании».

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#медицина

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Комментарии
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  • Арбенин

    Арбенин
    1 час назад

    Ломать не строить. Китай рядом, зубы выбьют и вставят .

  • Дуда Яна

    Дуда Яна
    35 минут назад

    А кто такой Максимов, чтобы заверять людей в чём либо? Он что, министр?

    Он даже не директор фонда, а какое-то и.о.

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