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сегодня, 16:30 1

Пересчет пенсий, новое в оказании нотариальных услуг и оформлении ДТП: какие законы вступают в силу в сентябре

Пересчет пенсий, новое в оказании нотариальных услуг и оформлении ДТП: какие законы вступают в силу в сентябре
Фото: pnp.ru

С первого месяца осени в стране грядут законодательные нововведения. Это и извещение о ДТП в электронной форме, появление новой категории налогоплательщиков и пенсионная надбавка работникам сельского хозяйства. Все нововведения опубликованы на сайте Государственной думы РФ.

Так, с 1 сентября водители, попавшие в ДТП, смогут оформлять европротокол онлайн через портал госуслуг. Для этого у участников происшествия должно быть мобильное приложение «Помощник ОСАГО». По задумке, нововведение облегчит взаимодействие между страховыми компаниями и их клиентами, а также снизит количество пробок на дорогах из‑за мелких происшествий.

1 сентября истекает срок, в течение которого ПФР должен пересчитать размер фиксированной выплаты к пенсиям работников сельского хозяйства. Проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве с 1 января 2019 года полагается 25-процентная надбавка к фиксированной части пенсии. Она делается автоматически при наличии в выплатном деле необходимой информации.

Запрещается c 1 сентября продавать билеты в театры, цирки, музеи и на концерты по цене выше той, что указана на самом билете. Стоимость дополнительных услуг, например доставки, должна быть менее 10 % цены билетов. Также вводятся новые условия их возврата.

На заседаниях по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций с 1 сентября будет обязательно вестись аудиозапись. Ее неточность можно будет оспорить. Это не касается заседаний суда в закрытом режиме.

Состав суда при рассмотрении гражданских, административных и арбитражных дел будет формироваться автоматизированно. Считается, что новшество будет способствовать повышению открытости судебной системы

С 1 сентября нотариальные услуги должны стать доступнее в отдаленных районах. Органы местного самоуправления городских и муниципальных округов теперь смогут оказывать нотариальные услуги, например удостоверение доверенностей, свидетельствование верности копий документов. При этом заниматься вопросами распоряжения наследством и имуществом они не будут, чтобы исключить злоупотребления. Нововведение коснется населенных пунктов, где нет своего нотариуса.

Начиная с сентября, призывники, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, смогут отказаться от этого права. Достаточно подать заявление в призывную комиссию. У призванных на службу до 1 сентября 2019 года появилась возможность уволиться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы — например, родился второй ребенок.

2 сентября появится новая категория налогоплательщиков – участники специальных инвестиционных контрактов. Это инвесторы, которые заключают спецсоглашение с государством. В нем фиксируются обязательства инициатора проекта, а также гарантии поддержки от государства. Такие инвесторы смогут получить льготы по налогу на прибыль в течение всего срока действия контракта.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Так, помоему, ОМСУ, где отсутствует нотариус, и раньше имели право выписывать доверенности и заверять копии, что нового то?

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