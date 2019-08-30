В Малиновском доме-интернате предлагают реабилитацию семьям с детьми-инвалидами

В Малиновском доме-интернате активно внедряют новые технологии. Здесь создают группы краткосрочного пребывания для детей-инвалидов, а семьям с такими детьми предлагают «Социальную передышку».

Это учреждение в Амурской области является единственным в своем роде. Здесь работают с детьми с особенностями умственного развития и сложной структурой нарушений. Специалисты давно пришли к выводу, что лучше всего адаптировать к реальной жизни ребенка с отклонениями здоровья может семья. Поэтому в Малиновском доме-интернате готовы оказывать поддержку таким семьям.

«Современный подход к реабилитации ребенка-инвалида — это реабилитация семьи в целом. Родители должны обладать всей информацией об отклонениях в здоровье ребенка, перспективах его развития, быть участниками реабилитационного процесса. При этом сами родители, воспитывающие детей с выраженными нарушениями, находятся в особо трудных условиях и нуждаются в психолого-педагогической и медико-социальной помощи», – считают в доме-интернате.

Одной из наиболее востребованных в доме-интернате стала организация краткосрочного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Впервые заезды на короткий срок появились здесь в 2017 году. Родители и дети едут в Малиновку со всей области. Курс бесплатный и рассчитан на 12 дней. За это время дети проходят программу реабилитации, a для родителей проводят консультации и тренинги.

С мая 2019 года в Малиновском доме-интернате запустили проект «Социальная передышка». В учреждении организуют кратковременный присмотр и ухода за ребенком в период с мая по сентябрь. А родители или опекуны получают возможность и время для отдыха или решения каких-либо семейных проблем.

Воспользоваться «социальной передышкой» могут семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 7 до 14 лет, в том случае если они испытывают трудности социальной адаптации, либо являются инвалидами, или же семья находится в трудной жизненной ситуации.

«Очень хочется назвать ваш дом своим домом! С первой минуты мы были окружены заботой, добротой и вниманием, которых не встречали давно. Вдобавок ребенок получил высококвалифицированную помощь от специалистов с большой буквы. Результат не заставил себя ждать! Появились новые слова, осознанные словосочетания. Леша научился научился петь, правильно прыгать и бегать… Дружелюбное отношение всего персонала, за что огромное спасибо. Приезжаем вновь и вновь, ощущаем с ребенком себя как дома. Чистота, порядок, хорошее питание…Здесь нам предложили новую для нас процедуру, которую нигде больше не предлагали. И дети, и персонал были доброжелательными и открытыми. Ваня чувствовал себя здесь очень комфортно. Теперь задает вопрос – когда мы снова сюда приедем?» – такие отзывы оставляют родители, побывавшие в Малиновском доме-интернате.

С начала работы отделения краткосрочного пребывания реабилитацию здесь прошли 138 семей с детьми от 3 до 18 лет. Услугой «Социальная передышка» пока воспользовались 18 амурских семей.

«Нам бы хотелось, чтобы те родители, которые у нас еще не были, поняли, что мы их ждем, и что мы им можем предложить, – говорят в Малиновском доме-интернате. – Положительные сдвиги у детей мы не всегда видим сразу. Иногда результаты заметны в конце второй недели реабилитации, кому- то нужен более длительный срок. Но результаты, сдвиги есть! Дети идут на контакт, становятся более общительными, участвуют в больших мероприятиях. Если бы не было достижений, дети и родители бы к нам не приезжали по несколько раз».

Все педагоги Малиновского дома-интерната имеют специальное образование, проходят курсы переподготовки и повышения квалификации по узким направлениям. В учреждении используют инновационные педагогические и медицинские технологи. Комплексную реабилитацию, которую предлагают детям в Малиновском доме-интернате, они не смогут получить ни в одном учреждении Амурской области.