Собака спасла хозяев от пожара, но погибла сама

В США собака спасла хозяев от пожара и погибла. Пес начал лаять посреди ночи, чтобы разбудить семью.

28 августа ночью в доме 68-летнего Фреда Донхия (Fred Donghia) произошло возгорание. Его пес по кличке Деннис начал лаять посреди ночи. Мужчина проснулся и увидел, что кухня горит. Он разбудил жену и ребенка, выбежал с ними из дома и вызвал спасателей.

Прибывшим на место спасателям удалось потушить огонь за час. Они спасли домашнего кролика Донхия, но собаку спасти не удалось, сообщает «Лента.ру».

«Это была трагедия. Деннис был таким милым! Если бы не он, мы бы никогда не узнали о пожаре. Собака спасла нам жизнь, заплатив за это своей собственной», – сказал американец.

Сына Донхия доставили в больницу, остальные члены семьи не пострадали. Сейчас они живут у родственников. Причина пожара расследуется.

В 2018 году собака спасла детей от нападения ядовитой змеи. Пес обнаружил полутораметрового ядовитого ромбического гремучника.