В России должникам разрешат выкупать свои долги у банков

В России планируется серьезно облегчить жизнь закредитованных граждан. Минэкономики подготовило изменения в законодательство, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

По сути, речь идет о списании кредита – долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8 % от их размера. И даже упустив момент, человек сможет потом выкупить долг у владельца с дисконтом. Участники рынка ждут катастрофических последствий, включая массовые отказы от выплаты долгов. Правозащитники же, наоборот, видят в поправках лазейку для нового вида мошенничества в отношении граждан, пишет «Коммерсантъ».

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, из-за трудной жизненной ситуации должник может оказаться «неспособен далее исполнять свои обязательства». Но при обращении к кредитору с предложением о реструктуризации долга тот может отказаться без объяснения причин.

В то же время, отказав должнику, кредитор может уступить право требования другому лицу по цене, существенно меньше размера самого требования. Всю выгоду от такого решения получает третье лицо, которое может быть «формально или неформально связано с кредитором» или его менеджментом, а в случае недобросовестности такого лица не исключена возможность, что при возврате долга будут ущемлены права должника, считают авторы законопроекта.

В связи с этим предлагается обязать кредитора перед заключением договора об уступке требования направлять «должнику предложение выкупить его по цене, равной цене такого договора».