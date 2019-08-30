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сегодня, 16:10 2

В России должникам разрешат выкупать свои долги у банков

В России должникам разрешат выкупать свои долги у банков
Фото: pixabay.com

В России планируется серьезно облегчить жизнь закредитованных граждан. Минэкономики подготовило изменения в законодательство, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

По сути, речь идет о списании кредита – долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8 % от их размера. И даже упустив момент, человек сможет потом выкупить долг у владельца с дисконтом. Участники рынка ждут катастрофических последствий, включая массовые отказы от выплаты долгов. Правозащитники же, наоборот, видят в поправках лазейку для нового вида мошенничества в отношении граждан, пишет «Коммерсантъ».

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, из-за трудной жизненной ситуации должник может оказаться «неспособен далее исполнять свои обязательства». Но при обращении к кредитору с предложением о реструктуризации долга тот может отказаться без объяснения причин.

В то же время, отказав должнику, кредитор может уступить право требования другому лицу по цене, существенно меньше размера самого требования. Всю выгоду от такого решения получает третье лицо, которое может быть «формально или неформально связано с кредитором» или его менеджментом, а в случае недобросовестности такого лица не исключена возможность, что при возврате долга будут ущемлены права должника, считают авторы законопроекта.

В связи с этим предлагается обязать кредитора перед заключением договора об уступке требования направлять «должнику предложение выкупить его по цене, равной цене такого договора».

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Перед депутатами Едросни поставили задачу понизить закредитованнось и они додумались до такого?

  • Ditrih

    Ditrih
    1 час назад

    Нормальная тема. Теперь будут как следует потенциального заемщика проверять и нормально работать с долгом, а не скидывать "токсичные" активы за бесценок коллекторам для восстановления резервов. Но не пройдет - банковское лобби слишком сильно, чтобы убить принцип компенсирования качества заемщиков их количеством. На фоне ограничения ЦБ ставок по потребкредитам такое "понижение закредитованности" еще и банковскую систему подчистит, придется или ЦБ денег на резервы вваливать, или прощай лицензия, если денег на резервы нет и кредитов навыдавали кому попало.

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