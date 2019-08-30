Косуль, медведей, зайцев вода выгоняет к жилым домам Хабаровского края

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В Хабаровском крае участились случаи выхода к жилым домам косуль, медведей и других диких животных. Спасаясь от наводнения, звери бегут с затопленного левого берега Амура к жилым кварталам.

Все больше хабаровчан выкладывают фото и видео спасения зайцев, барсуков, лисят. Одного зайца, почти утонувшего, спасли молодые люди. Они перевезли животное на сухое место возле леса и выпустили. А вот попытка спасти барсука не удалась: он прогрыз мешок, в который его сунули, и сбежал в реку. Его судьба неизвестна.

На днях в Хабаровске спасли сбежавшую с затопленного левого берега косулю. Всё чаще у отдалённых населённых пунктов случаются выходы к жилью медведей, сообщает ИА REGNUM.

Сейчас гребень амурского паводка проходит по Хабаровскому краю. Как сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по региону, число подтопленных жилых домов в регионе увеличилось за сутки с 79 до 99. Уровень Амура у Хабаровска на утро 30 августа составлял 642 сантиметра, у Комсомольска он превысил отметку семь метров, сюда переброшена крупная группировка МЧС.