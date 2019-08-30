В Уруше при пожаре погиб 48-летний мужчина

В поселке Уруша Сковородинского района при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Это произошло в четверг, 29 августа.

Сообщение о пожаре в переулке Больничном поступило утром. Оказалось, что загорелись веранда и кровля частного одноквартирного жилого дома. К месту пожара оперативно прибыли огнеборцы пожарного поста при пожарно-спасательной части № 48 поселка Уруша – пять человек и две единицы техники. Через 18 минут после прибытия открытое горение ликвидировали.

Огонь успел уничтожить веранду дома и повредить кровлю по всей площади. В горевшем доме обнаружили погибшего. Им оказался мужчина 1971 года рождения. Причину смерти установит судмедэкспертиза. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.