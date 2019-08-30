Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:28 0

Безработный житель Тынды получил шесть лет за наркотики

Безработный житель Тынды получил шесть лет за наркотики
Фото: pixabay.com

Безработный житель Тынды решил запастись наркотиками для личного употребления. Так как у него не было возможности купить зелье, он решил поехать на юг Амурской области и заготовить наркотик самостоятельно. В преступные планы вмешались сотрудники управления ФСБ России по Амурской области.

В феврале текущего года 29-летний тындинец поехал в Завитинский район. Под покровом ночи, используя налобный фонарик, он набрал шесть 50-килограммов мешков конопли и изготовил из нее около 1,5 килограмма наркотического вещества.

Перелив заготовленное масло каннабиса в банки, мужчина спрятал их под пледом на заднем сидении автомобиля и отправил в Благовещенск. Там его ожидал знакомый, не знавший о совершенном преступлении.

На пути в Тынду машину остановили. Наркотики были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Амурской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере».

При рассмотрении дела суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе полное признание вины, положительные характеристики, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Осужденный получил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Уголовное дело расследовано УФСБ России по Амурской области. Государственное обвинение в суде поддержал представитель прокуратуры Белогорского района. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 35

#закон #криминал #происшествия #суды #Тында

распечатать


Происшествия

В Уруше при пожаре погиб 48-летний мужчина
Происшествия 6

Благовещенец уверен, что его гараж снесли в результате давней ошибки
Происшествия 2

37-летний амурчанин осужден за вымогательство и угрозу убийством своей бывшей
Общество 21

Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь