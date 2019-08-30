Безработный житель Тынды получил шесть лет за наркотики

Безработный житель Тынды решил запастись наркотиками для личного употребления. Так как у него не было возможности купить зелье, он решил поехать на юг Амурской области и заготовить наркотик самостоятельно. В преступные планы вмешались сотрудники управления ФСБ России по Амурской области.

В феврале текущего года 29-летний тындинец поехал в Завитинский район. Под покровом ночи, используя налобный фонарик, он набрал шесть 50-килограммов мешков конопли и изготовил из нее около 1,5 килограмма наркотического вещества.

Перелив заготовленное масло каннабиса в банки, мужчина спрятал их под пледом на заднем сидении автомобиля и отправил в Благовещенск. Там его ожидал знакомый, не знавший о совершенном преступлении.

На пути в Тынду машину остановили. Наркотики были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Амурской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере».

При рассмотрении дела суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе полное признание вины, положительные характеристики, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Осужденный получил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Уголовное дело расследовано УФСБ России по Амурской области. Государственное обвинение в суде поддержал представитель прокуратуры Белогорского района. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.