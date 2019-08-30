В субботу благовещенские футболисты сразятся с китайской командой

В субботу, 31 августа, на стадионе «Спартак» состоится футбольный матч «Кубок Дружбы» сильнейших команд Приамурья и провинции Хэйлунцзян. На поле выйдут обладатели Кубка Дальнего Востока – команда ФК «Благовещенск» и ФК «Ангельская мелодия» из Дацина.

Договоренность о проведении дружеской встречи была достигнута между федерациями футбола Амурской области и провинции Хэйлунцзян, сообщает пресс-служба амурского минспорта.

В 15:30 начнется концертная программа. На 15:50 намечено торжественное открытие, а в 16:00 начнется сам матч.

В рамках спортивного праздника состоится розыгрыш призов. Каждый зритель может стать его участником и выиграть телевизор, велосипед, электросамокат, футбольные мячи, беспроводные наушники, гироскутер, планшеты и билеты на фестиваль «Амурская осень».

С полной программой мероприятий на выходные можно ознакомиться на сайте Амур.инфо.