В Амурской области малооблачно: прогноз погоды на 31 августа

Фото: Амур.инфо

31 августа в Амурской области преимущественно малооблачно, в отдельных районах севера области пройдут небольшие дожди. Ночью и в утренние часы дымка, туман. Ветер северо-западный – слабый до умеренного.

Температура ночью по северу – 5...10, местами – около нуля, по югу ночью – 8...13, днем – 21...26, местами по северу – 15...20 градусов тепла. В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, он разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит 10...12, днем – 23...25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 149

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова