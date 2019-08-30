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В Амурской области малооблачно: прогноз погоды на 31 августа

В Амурской области малооблачно: прогноз погоды на 31 августа
Фото: Амур.инфо

31 августа в Амурской области преимущественно малооблачно, в отдельных районах севера области пройдут небольшие дожди. Ночью и в утренние часы дымка, туман. Ветер северо-западный – слабый до умеренного.

Температура ночью по северу – 5...10, местами – около нуля, по югу ночью – 8...13, днем – 21...26, местами по северу – 15...20 градусов тепла.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, он разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит 10...12, днем – 23...25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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