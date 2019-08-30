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сегодня, 14:01 0

В Благовещенске улицу Театральную частично закроют на ремонт

В Благовещенске улицу Театральную частично закроют на ремонт
Фото: pixabay.com

В Благовещенске вводится ограничение движения транспорта по улице Театральной. Там идет ремонт дороги. Рабочие перекроют половину проезжей части. График работ – на Амур.инфо.

Ремонт затронет участок Театральной от пересечения с Вокзальной до перекрестка с Октябрьской. До 30 августа ограничено движение по Театральной от Вокзальной (виадук) до Конной, с перекрытием половины проезжей части.

С 31 августа по 1 сентября на Театральной от Конной до Северной перекроют половину проезжей части.

Со 2 сентября по 15 сентября движение ограничат на участке Театральной между Вокзальной (виадук) и Конной, с перекрытием половины проезжей части.

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#строительство #транспорт

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