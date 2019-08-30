Благовещенец уверен, что его гараж снесли в результате давней ошибки

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В Благовещенске на протяжении семи лет не могли снести гараж, который, по версии суда, был построен с нарушением противопожарных норм. 26 августа двухэтажное строение начали демонтировать. Владелец гаража Александр Демчук уверен, что во время пожарной проверки, которая определила нарушения, возникла ошибка, и его строение не должны были сносить.

Как сообщает пресс-служба амурского управления Федеральной службы судебных приставов, на исполнении в специализированном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных документов амурского управления исполнительное производство о переносе гаража, построенного с нарушением противопожарных норм, находится с 2012 года. Исполнить решение суда удалось только в этом году.

Судебные приставы неоднократно выезжали на совершение исполнительных действий по сносу незаконного строения, но владелец помещения каждый раз предоставлял документы, не позволяющие исполнить решение суда. Пытаясь уйти от ответственности, он несколько раз переписывал спорное имущество на другое лицо, а также оспаривал судебное решение в судах высшей инстанции. Должнику неоднократно вручали требования о добровольном переносе строения, но он их не исполнял. В связи с этим собственника неоднократно привлекали к административной ответственности.

Владелец гаража рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» свою версию происходящего.

«Когда я только залил фундамент гаража, сосед написал жалобу, что я нарушаю противопожарное расстояние между гаражом и его земельным участком. Пришел пожарный инспектор, составил протокол. Потом начался суд. Мы неопытные, никогда с судами дела не имели. В общем, были не подготовлены и суд проиграли. После подали на апелляцию и начали оспаривать решение, пошли в областное пожарное управление. Приехала комиссия, и выяснилось, что на строящийся гараж, еще не построенный, протокол составляться не может. Гараж не считается строением, потому что в итоге он может быть и не построен. На этот момент пожарный инспектор не имел права составлять протокол. В общем, комиссия заключила, что наш гараж строится без нарушений», – объясняет Александр Демчук.

Тогда Александр Васильевич направил заявление в Главное управление МЧС России по Амурской области с просьбой разобраться в законности составления предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности и о назначении административного наказания.

Ведомство резюмировало: «Нарушений требований пожарной безопасности на момент начала строительства гаража (…) не допущено». В документе поясняется, что строительство гаража началось в 2006 году, в период с 2007 по 2010 год началась реконструкция – надстройка второго этажа.

«На момент строительства и реконструкции гаража действующим нормативным правовым актом в области пожарной безопасности, устанавливающим противопожарные расстояния между зданиями, являлся СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений". В соответствии с частью 4 статьи 4 ФЗ РФ от 22.08.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в случае, если положениями настоящего федерального закона устанавливаются более высокие требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего федерального закона в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего федерального закона, применяются ранее действовавшие требования», – говорится в документе.

Александр Васильевич оплатил экспертизу, в ходе которой специалист сделал вывод: «Так как осмотренный двухэтажный кирпичный гараж (…) построен до вступления в силу ФЗ 123 (…), применяется другая строительная норма (…) расстояние между исследуемым гаражом и соседним жилым домом не нормируется».

Мужчина отметил, что пройти комиссию и предоставить ее результаты в ходе первого разбирательства в суде он не успел из-за неопытности и незнания.

«Заключение комиссии я предоставил на апелляции, но там сказали, что я ее без уважительной причины не принес в суд первой инстанции, поэтому к делу документ приобщать не стали. Я говорю, что у нас ее же не было! Какая уважительная или неуважительная причина? Мы бумагу получили только после суда. В общем, вынесли решение – переносить гараж на 12 метров, согласно закону. Потом такая катавасия началась: было несколько кассаций, пожарные на кассацию приходили. Они просили суд, говорили, что это ошибка их сотрудника, он неправильно применил технический регламент, нарушений нет, и вины владельца нет», – утверждает владелец гаража.

С его слов, на кассации приняли решение отказать в переносе. В итоге на руках у Александра Васильевича оказались два решения, которые противоречат друг другу. Но почему-то, недоумевает благовещенец, исполняется первое решение – о сносе гаража.

«И получилось, что есть два решения. Первое, которое вынесли в 2012 году, – перенести. И решение в 2018 году – отказать в переносе. Видите, в первом открыто исполнительное производство, приставы исполняют, а за нами приставов нет. За нами только закон, по которому все решения, вступившие в законную силу, должны исполняться. То есть второе решение, где отказали в переносе, тоже должно выполняться. По логике, оно должно отменять первое решение», – возмущается Александр Демчук.

Он подчеркивает, что в этой неоднозначной ситуации он несет финансовые потери. В 2012 году стоимость гаража Александра Васильевича оценили в 650 тысяч рублей.

«Если бы я сейчас пошел в БТИ и переоценку сделал, он бы стоил 1-1,5 миллиона. Так это кадастровая стоимость, я уже не говорю про рыночную! В решении суда прописано: перенести гараж на 12 метров путем разбора, чтобы эти строительные материалы я мог использовать. А тут рушат кувалдами – получается, его просто сносят. Даже если бы я захотел восстановить гараж с учетом этих 12 метров, то не получится. Там от кирпича один хлам остается. Его сейчас только вывозить на свалку», – сетует благовещенец.

По информации судебных приставов, по решению суда собственник гаража должен перенести строение не менее чем на 12 метров от дома соседа. Гараж является капитальным и переносу не подлежит, поэтому специализированная организация производит снос здания. Расходы по сносу оплатил взыскатель. Потраченные деньги ему будут возмещены после взыскания с должника.

Александр Демчук планирует бороться дальше: «Будем писать иски на пожарных, потому что их вина доказана документально. Они неправильно применили технический регламент. Еще и неправомерные действия приставов – суд решил перенести путем разбора, а они сносят. Весь мой строительный материал они привели в 100-процентную негодность», – подытожил амурчанин.