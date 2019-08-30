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сегодня, 13:22 2

37-летний амурчанин осужден за вымогательство и угрозу убийством своей бывшей

37-летний амурчанин осужден за вымогательство и угрозу убийством своей бывшей
Фото: pixabay.com

В Амурской области к реальному лишению свободы осужден 37-летний житель Тамбовского района. В суде была доказана его вина в вымогательстве автомобиля и угрозу убийством женщине, с которой он раньше был близок.

Как установил суд, в июне 2018 года осужденный неоднократно требовал от знакомой, с которой ранее состоял в близких отношениях, передать ему принадлежащий ей автомобиль. После расставания с женщиной осужденный угрожал ей убийством и применял насилие.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Как он объяснил, автомобиль он хотел забрать потому, что платил за него деньги. А угроз применения насилия он, по его словам, не высказывал и насилия не применял.

Между тем собранными по уголовному делу доказательствами – заключениями экспертов, показаниями свидетелей, аудиозаписями телефонных разговоров, во время которых подсудимый требовал от указанной гражданки передачи ему автомобиля, при этом высказывая угрозы, – удалось доказать вину мужчины.

Суд, оценив обстоятельства уголовного дела, признал гражданина виновным и назначил ему восемь лет и 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденному придется в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Тамбовского района. Приговор не вступил в законную силу.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    почти 9 лет за угрозы...строгого! убийцам иной раз меньше назначают. Что-то недосказали

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    ФИОЧто-то недосказали


    Это амуринфо, расслабься. В тексте указано, что приговоренный применял в отношении потерпевшей насилие.

    А там по совокупности "угрозы"+"вымогательство"+"побои". Да и если мужичок рецидивист, то ему восьмерку с лишним, думаю, весьма охотно впаяли...

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