37-летний амурчанин осужден за вымогательство и угрозу убийством своей бывшей

В Амурской области к реальному лишению свободы осужден 37-летний житель Тамбовского района. В суде была доказана его вина в вымогательстве автомобиля и угрозу убийством женщине, с которой он раньше был близок.

Как установил суд, в июне 2018 года осужденный неоднократно требовал от знакомой, с которой ранее состоял в близких отношениях, передать ему принадлежащий ей автомобиль. После расставания с женщиной осужденный угрожал ей убийством и применял насилие.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Как он объяснил, автомобиль он хотел забрать потому, что платил за него деньги. А угроз применения насилия он, по его словам, не высказывал и насилия не применял.

Между тем собранными по уголовному делу доказательствами – заключениями экспертов, показаниями свидетелей, аудиозаписями телефонных разговоров, во время которых подсудимый требовал от указанной гражданки передачи ему автомобиля, при этом высказывая угрозы, – удалось доказать вину мужчины.

Суд, оценив обстоятельства уголовного дела, признал гражданина виновным и назначил ему восемь лет и 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденному придется в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Тамбовского района. Приговор не вступил в законную силу.