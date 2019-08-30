Русско-китайский матч, пенная вечеринка, юбилей Ричарда Гира: выходные в Благовещенске

Фото: архив Амур.инфо

В выходные, 31 августа и 1 сентября, для благовещенцев и гостей города готовится множество мероприятий. Можно будет бесплатно посмотреть международный футбольный матч, отпраздновать юбилей голливудского актера, полюбоваться на краснокнижные растения и записаться в какой-нибудь творческий коллектив.

Суббота, 31 августа

В 13:00 для горожан свои двери откроет ботанический сад на 2 километре Игнатьевского шоссе. На живописной территории с фонтанами площадью почти 12 гектаров насчитывается 1 000 видов и сортов живых растений, в том числе эндемики, реликтовые, редкие и исчезающие виды, есть коллекция редких и охраняемых растений, которые включены в Красные книги регионального и федерального уровней. Экскурсия бесплатная. Необходимо записаться по телефонам: 8914-380-32-23, 209-609, 209-600. Доехать до ботанического сада можно на автобусе № 8, станция «Широтная» (перед стелой поворот налево) (0+).

В 15:00 в музее самоваров (Пионерская, 65) состоится «Тыквенная суббота», где можно узнать об истории самоварного дела, принять участие в чаепитии с медом и блинами у настоящей русской печи, а также попробовать блюда из амурской тыквы. Участникам обещают фото в старинном интерьере. Запись на экскурсию: 50-13-40 (0+).

В 14:00 в парке Дружбы пройдет развлекательная программа «Здравствуй, школьная пора!» с презентацией творческих коллективов ОКЦ (0+).

В 15:00 в муниципальной библиотеке искусств (Ленина, 72) пройдет нескучная лекция «Ричард Гир». Актеру, сыгравшему в «Хатико: Самый верный друг», «Красотка», «Чикаго» и многих других картинах, 31 августа исполняется 70 лет. На мероприятии расскажут его биографию, интересные факты из жизни и о его премиях (0+).

В 16:00 на стадионе «Спартак» (улица Пионерская, 51) состоится футбольный матч сильнейших команд Приамурья и провинции Хэйлунцзян. На поле сойдутся обладатель Кубка Дальнего Востока ФК «Благовещенск» и чемпион провинции Хэйлунцзян ФК «Мелодия Ангелов» из Дацина. Вход свободный. С 15 часов на стадионе начнется развлекательная программа с показательными танцевальными выступлениями, спортивными играми, конкурсами и розыгрышем подарков (6+).

В 16:00 в молодежной библиотеке имени Чехова пройдет занятие по интуитивному рисованию. По словам организаторов, в процессе создания художественной композиции «человек наполняет чувством, смыслом, настроением, любой предмет, пространство и ситуацию вокруг себя, а затем переносит это состояние на свою работу». Вход свободный, однако, количество мест ограничено. Запись: 8-963-817-96-24 (12+).

С 17:00 до 18:00 на борту теплохода «Москва-82» состоится киноквиз «Знаток кино». Квиз – это командная интеллектуальная игра. Нужно будет отвечать на разные вопросы о фильмах, актерах, саундтреках. Отправление рейса в 16:00 от причала на Калинина, 1. Стоимость билета: для взрослых – 300, для детей от 5 до 10 лет – 150 рублей (6+).

С 16:00 до 18:00 у ротонды в рамках фестивального движения «Культурный город» пройдут показательные выступления от БГСОО «Киокусинкай карате». Там же с 18:00 до 19:00 будет показана программа духового состава концертного оркестра ГДК. А с 19:00 до 20:00 состоится выступление вокалиста Сергея Яковлева (0+).

У Триумфальной арки с 18:00 до 20:00 пройдет Аллея мастеров и выступление студии танца «Ритм» (0+).

В 18:00 на площади ОКЦ пройдет мероприятие выходного дня «Отдыхаем вместе с нами!» (0+).

Воскресенье, 1 сентября

В 12:00 в сквере АОДНТ для детей готовится праздник, посвященный началу учебного года. На открытой концертной площадке выступят воспитанники творческих коллективов АОДНТ: хореографический ансамбль «Мы», ансамбль русской песни «Перекати-поле», вокальный ансамбль «Акварель», а также спортсмены федерации ушу Амурской области. Мастера из Благовещенска представят выставку-ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства. Желающие смогут принять участие в мастер-классах, записаться в творческие коллективы и объединения АОДНТ. Будут работать интерактивные зоны Центра детского технического творчества и робототехники «Роботикс», детской изостудии «Веселые картинки», семейного центра «Детки – конфетки», организована пенная дискотека от мотоклуба «BlagВike MC Amur Region». Вход свободный (0+).

В 12:00 в Городском парке культуры можно будет ознакомиться с разнообразными техниками и ассортиментом детских работ мастеров Дома ремесел (0+).

В 12:30 детская библиотека имени Комарова (Лазо,42) приглашают на игровую программу «В гостях у Знайки». Ребятам обещают увлекательное путешествие в страну знаний, различные конкурсы и тематические уроки: «Сказочная литература», «Веселая математика», «Забавный окружающий мир», «Площадь загадок» (0+).

В 13:00 на площади ОКЦ запланирована выставка-презентация клубных формирований МАУК «ОКЦ» (0+). А в 14:30 там же пройдет праздник, посвященный Дню знаний (0+).

В 14:00 в Городском парке культуры и отдыха состоится концертно-игровая программа творческих коллективов ГДК с возможностью записи в студии (0+). В 18:00 творческие коллективы ГДУ выступят на набережной реки Амур, где также можно будет записаться в студии (0+).

С 18:00 до 20:00 у Триумфальной арки пройдет выставка-распродажа «Аллеи мастеров» и показательные выступления спортивных федераций города. В это же время у ротонды можно будет посмотреть концертную программу творческих коллективов МБУК «ГДК», посвященную Дню знаний.