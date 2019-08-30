Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил продлить до 1 октября летние каникулы для школьников и студентов. По его словам, это позволит молодежи подрабатывать или ездить на отдых в сентябре, а соответствующий пилотный проект можно было бы провести в регионах Дальнего Востока. Соответствующее предложение народный избранник направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Как депутат Государственной думы я часто провожу встречи со школьниками и студентами по всей России. Во время общения очень часто звучат предложения, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября», – говорится в письме.

При этом депутат предлагает начать эксперимент с ДФО. «Прекрасно осознавая сложность осуществления данной меры, со своей стороны предлагаю реализовать эту идею в Дальневосточном регионе РФ в качестве пилотного проекта, а именно в Хабаровском и Приморском крае», – написал депутат.

В разговоре с РИА Новости, он пояснил, что обсуждал эту тему в регионах с молодежью и нашел поддержку с их стороны.

Василий Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца. Кроме этого, по мнению депутата, следует принимать во внимание тот факт, что многие школьники и студенты предпочитают работать в летнее время, а продление летних каникул позволит получить им больше практических знаний и закрепить теоретические.

«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. Продление летних каникул позволит частично решить эту проблему. Также данная мера будет способствовать развитию туризма в России, поскольку позволит нашим согражданам с детьми выезжать на южные курорты страны в сентябре», – считает парламентарий.