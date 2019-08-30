В Завитинске на православном храме установят новые колокола

В Завитинский храм архангела Михаила привезли новые колокола. Медная звонница из шести колоколов была изготовлена на колокольном заводе в Москве и будет установлена после обряда освящения.

«Помню, как весной наш отец Августин приставал ко всем с единственной просьбой: "пожертвуйте на колокола для Завитинской церкви", где он был настоятелем. Потом нашёл благотворителя, который оплатил всю недостающую сумму и наконец-то сам заказал первую в своей жизни звонницу. И вот они приехали. Отец Августин нетерпеливо "распеленывал" укутанные в плёнку новенькие изделия, сияющие медью, украшенные Святыми ликами Спасителя, Богородицы, Апостолов и самых любимых в русском народе святых и радовался, как ребёнок», – написала в своем инстаграм-аккаунте благовещенка Ольга Тур.

«Слава Богу ты пришел...Долгожданный груз!» - с юмором пишет и сам священник в инстаграме. «Там висел старый треснувший колокол, но у него уже нет звучания. Всё равно что по кастрюле ударить, он сразу же глохнет. А звонницы не было как таковой. Собирали мы на них всем миром. Люди со всей России присылали какие-то средства, кто сколько мог. Но самый большой вклад внес конкретный человек. Он пожелал остаться неизвестным. Он сделал доброе дело и всё. Спасибо ему за это» - рассказал отец Августин корреспонденту Амур.инфо.

Колокола обошлись более чем в 200 тысяч рублей. Они изготовлены из сплава меди и бронзы. Самый большой из шести колоколов весит более 56 килограммов. На колоколах – изображения ликов святых: икона «Неупиваемая чаша», лик блаженной Ксении Петербургской, равноапостольного князя Владимира и икона архангела Михаила, в честь которого и назван храм в Завитинске.