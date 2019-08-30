В Свободном суд смягчил наказание чиновнице, осужденной за взятки

23 августа Свободненский городской суд вынес приговор жительнице Свободного. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ. Это получение должностным лицом взятки в значительном размере. Одно из преступлений было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Суд установил, что в конце июля 2017 года осужденная, являясь начальником отдела по управлению имуществом администрации Свободненского района, используя свои служебные полномочия, получила от индивидуального предпринимателя взятку – 103 тысячи рублей. Взамен женщина обещала совершить в пользу предпринимателя незаконные действия по подписанию муниципального контракта и акта приема-передачи квартиры и не направить в уполномоченный федеральный орган информацию и документы, свидетельствующие об отказе указанного лица от заключения контракта.

Кроме того, как сообщает прокуратура Амурской области, в начале октября 2017 года осужденная, используя свои служебные полномочия, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получили от гражданина 20 тысячи рублей. Деньги полагались за изготовление фиктивного документа – договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного с другим гражданином. В договоре указали другой срок действия и сфальсифицировали подпись.

При определении наказания суд учел отсутствие по уголовному делу отягчающих вину обстоятельств. В качестве смягчающих обстоятельств были признаны полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение других соучастников преступлений. А также наличие на иждивении дочери-инвалида, нуждающейся в постоянном уходе. К тому же, женщина добровольно возместила суммы, полученные от преступлений.

С учетом указанных обстоятельств суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 4,5 миллиона рублей. В течение пяти лет осужденная не имеет права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, а также должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Так как осужденная до суда находилась под стражей, руководствуясь положениями части 5 статьи 72 УК РФ, суд смягчил наказание в виде штрафа до 2,5 миллиона рублей. Государственное обвинение поддержала Свободненская городская прокуратура. Приговор не вступил в законную силу.