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сегодня, 12:03 0

АКС оштрафовали на 200 тысяч рублей за опасные трубопроводы

АКС оштрафовали на 200 тысяч рублей за опасные трубопроводы
Фото: Новости 24

По иску прокурора Благовещенска суд обязал АО «Амурские коммунальные системы» зарегистрировать и застраховать опасные производственные объекты. Речь идет о трубопроводах, которые эксплуатирует АКС. Сети работают под избыточным давлением и температурой теплоносителя, что является признаком отнесения объектов к категории опасных.

Вместе с тем, проверкой, проведенной со специалистами Ростехнадзора, установлено, что АКС не провели экспертизупромышленной безопасности сетей, не поставила их на учет в Дальневосточном управлении Ростехнадзора. Кроме того, регистрация объектов в государственном реестре опасных производственных объектов не проведена.

По результатам проверки прокурор города в отношении АО «АКС» возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ – нарушение требований промышленной безопасности. По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, прокурор города руководителю организации внес представление, однако нарушения своевременно устранены не были. По результатам проверки в порядке контроля прокурор города направил в суд исковое заявление об обязании АО «АКС» выполнить экспертизу промышленной безопасности объектов, поставить трубопроводы на учет и зарегистрировать их в государственном реестре, заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности.

Решением Благовещенского городского суда требования прокурора Благовещенска удовлетворены. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города.

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#ЖКХ #закон

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