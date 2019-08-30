В Белогорске дезинфицируют затопленные территории

В Белогорске продезинфицировали общественные территории поселка Остров Старица. Это одна из обязательных санитарных мер по предупреждению распространения инфекций, связанных с разливом реки Томь.

Ранее дезинфекции мешали дожди. Однако часть мероприятий была выполнена, информирует пресс-служба администрации Белогорска. Жителям поселка выдали дезинфекционные укладки со средствами для дезинфекции помещений, дворовых территорий и участков, для проведения дератизации.

«Санобработка территории проводится силами военнослужащих 35-й армии, с участием специалистов управления ГО и ЧС и белогорского отделения МЧС, – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Иван Пивкин. – Территорию обрабатываем с применением трех единиц военной спецтехники. На эти цели муниципалитетом закуплено 100 кг дезинфицирующего средства «ДезХлорантин». Около 200 кг реагента имеется у представителей 35-й Армии. Этого запаса хватит на обработку порядка 20 тысяч квадратных километров».

Реагент распыляется с помощью спецтехники в радиусе 5 метров от машины. Для этого дезинфицирующее средство, выделяющее активный хлор, засыпали в автомобильные резервуары, с помощью пожарной машины закачали воду. Одна емкость вмещает почти 2,5 тонны раствора. В течение дня спецтранспопрт сделает более 20 рейсов по поселку Остров Старица. Далее дезинфекционную обработку проведут в дачном поселке «Междуречье».

Специалисты отмечают, что для полного уничтожения разного рода возбудителей инфекции одноразовой обработки территорий достаточно. Если сохранится солнечная погода, повторная обработка не потребуется.