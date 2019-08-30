Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:49 0

В Белогорске дезинфицируют затопленные территории

В Белогорске дезинфицируют затопленные территории

В Белогорске продезинфицировали общественные территории поселка Остров Старица. Это одна из обязательных санитарных мер по предупреждению распространения инфекций, связанных с разливом реки Томь.

Ранее дезинфекции мешали дожди. Однако часть мероприятий была выполнена, информирует пресс-служба администрации Белогорска. Жителям поселка выдали дезинфекционные укладки со средствами для дезинфекции помещений, дворовых территорий и участков, для проведения дератизации.

«Санобработка территории проводится силами военнослужащих 35-й армии, с участием специалистов управления ГО и ЧС и белогорского отделения МЧС, – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Иван Пивкин. – Территорию обрабатываем с применением трех единиц военной спецтехники. На эти цели муниципалитетом закуплено 100 кг дезинфицирующего средства «ДезХлорантин». Около 200 кг реагента имеется у представителей 35-й Армии. Этого запаса хватит на обработку порядка 20 тысяч квадратных километров».

Реагент распыляется с помощью спецтехники в радиусе 5 метров от машины. Для этого дезинфицирующее средство, выделяющее активный хлор, засыпали в автомобильные резервуары, с помощью пожарной машины закачали воду. Одна емкость вмещает почти 2,5 тонны раствора. В течение дня спецтранспопрт сделает более 20 рейсов по поселку Остров Старица. Далее дезинфекционную обработку проведут в дачном поселке «Междуречье».

Специалисты отмечают, что для полного уничтожения разного рода возбудителей инфекции одноразовой обработки территорий достаточно. Если сохранится солнечная погода, повторная обработка не потребуется.

Просмотров всего: 47

#администрация Белогорска #наводнение

распечатать


Наводнение 2019

Назван примерный ущерб, нанесенный ливнями Владивостоку
Наводнение 2019

В Хабаровске из-за большой воды запретили выход на набережную
Общество 4

В Белогорске ввели режим ЧС из-за критического износа сетей
Наводнение 2019

В Амурской области в первую очередь провакцинируют пострадавших от наводнения
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь