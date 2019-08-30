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сегодня, 11:47 0

Благовещенских водителей просят быть особенно внимательными: дети идут в школу

Благовещенских водителей просят быть особенно внимательными: дети идут в школу
Фото: pixabay.com

В Благовещенске дети готовятся к началу учебного года. Тысячи детей и подростков пойдут в школу. Многие из них подзабыли правила дорожного движения и за лето отвыкли от интенсивного движения в городе. Водители должны быть особенно внимательными и осторожными.

С начала лета в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировано 42 ДТП с участием детей. Два ребенка погибли – это девочка-пешеход и мальчик-пассажир. 42 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. При этом по вине самих детей произошло семь ДТП.

Анализ ДТП с участием детей-пешеходов показывает, что преобладающее количество ДТП, в которых травмы получают дети-пешеходы, происходят по вине водителей. Автомобилисты, поворачивая на перекрестке, зачастую не пропускают пешеходов. Есть случаи, когда водители выезжают на красный, а также не пропускают людей во дворах домов.

С наступлением нового учебного года на улицах станет больше детей. Поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными. Возле садиков, школ, торговых центров, а также возле пешеходных переходов и перекрестков автомобилисты должны сбавлять скорость.

Согласно пункту 19.5 Правил дорожного движения, водители во время движения на транспортном средстве должны включать фары в светлое время суток. «Уважаемые взрослые! Очень важно, чтобы вы сами были образцовыми участниками дорожного движения независимо от того, кем вы являетесь – пешеходом, водителем или пассажиром. Соблюдайте дорожную культуру, показывайте детям только положительные примеры, ведь они постоянно смотрят на вас, на ваше поведение! Мы вместе должны сделать все, чтобы наши дети были живы и здоровы», – обращается к горожанам старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району Ирина Самарина.

Сотрудники Госавтоинспекции предпринимают все меры для предотвращения детского дорожно- транспортного травматизма. Сотрудники службы регулярно проводят разъяснительную работу не только с родителями-правонарушителями, но и посещают образовательные организации, общаясь с юными участниками дорожного движения. «Однако мы все прекрасно понимаем, что решить проблему мы сможем только совместными усилиями», – подчеркивают автоинспекторы.

1 сентября наряды ДПС традиционно будут приближены к образовательным учреждениям для обеспечения правопорядка.

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#дети #ДТП #транспорт

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