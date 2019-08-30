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сегодня, 11:41 0

Звезда «Дома 2» вела прямую трансляцию во время операции по увеличению груди

Звезда «Дома 2» вела прямую трансляцию во время операции по увеличению груди
Фото: instagram.com/buff_tipsy

Участница «Дома 2» Милена Безбородова сделала себе грудь. Девятнадцатилетняя девушка легла под нож пластического хирурга во время прямого эфира у себя в Инстаграме.

Девушка хотела себе сделать грудь еще в 18 лет, но ее парень был против этого. Однако спустя время он всё же дал свое согласие.

Перед операцией Безбородовой провели финальную примерку её будущего бюста. Девушка выбрала импланты анатомической формы, чтобы грудь выглядела натурально. Перед процедурой Милена была настроена позитивно, сообщает Cosmo.ru.

«Боюсь только боли после операции и то, что я буду немощной. Не люблю находиться в беспомощном состоянии. Буду делать 290 мл, это получится где-то 3 – 3,5 размер», – поделилась звезда.

Безбородова решилась на операцию для того, чтобы ее грудь выглядела красиво даже в закрытой одежде. По мнению Милены, многие вещи на ней «висели», купальники и платья с декольте смотрелись неженственно.

Операция проходила в прямом эфире и длилась почти час. Хирург сообщил, что всё прошло по плану.

Безбородова вышла на связь с поклонниками. «О Боже, как это больно», – заявила Милена в историях Инстаграма. Девушка также показала бандаж на груди. Телезвезда призналась, что счастлива.

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#шоу-бизнес

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