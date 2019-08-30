Специалисты Фонда капремонта проверили работу новых лифтов в домах Тынды

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Представители Фонда капремонта посетили с проверкой многоквартирные дома в Магдагачи, Тынде и Моготе. Работа ведется в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД), расположенных на территории Амурской области, в 2014-2043 годах».

«В Тынде специалисты Фонда осуществили проверку выполненных объёмов работ по капитальному ремонту лифтов в домах: № 4, 6, 7, 11 и 18 на улице Красная Пресня и в домах № 2, 4 и 10 на улице Депутатской. Данные лифты работают без перебоев, – рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шоплик. – Также нами была проведена плановая проверка работ по капремонту в многоквартирных домах № 14 на улице Октябрьской и в доме № 12 на улице Спортивной. Основные работы по замене лифтов в этих домах, включающие замену оборудования машинных помещений и лифтовых шахт, завершены. После завершения работ качество смонтированного оборудования и выполненных работ будет освидетельствовано специализированной организацией ООО "Амурский технический центр" с последующей выдачей заключения о соответствии смонтированного оборудования действующим требованиям безопасности».

Закрытие работ на этих объектах и передачу в управляющую компанию всех необходимых документов планируется провести до 15 сентября. Затем управляющая компания сможет обратиться в Амурское отделение Дальневосточного управления Ростехнадзора с запросом на регистрацию новых лифтов и запустить их в работу.

Также специалистами Фонда проверено качество выполнения проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыш в многоквартирном доме № 6 на улице Железнодорожной в поселке Могот и в доме № 19 на улице Красная Пресня в Тынде. По результатам проведённого контроля документация будет передана в ГАУ «Амургосэкспертиза» для определения достоверности сметной стоимости работ по капремонту.