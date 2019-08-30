В Амурской области в помещениях для голосования установят металлодетекторы

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Меры по обеспечению безопасности в День знаний и единый день голосования обсудили на заседании антитеррористической комиссии Амурской области. Школы оснащены домофонами, видеокамерами, электронными пропускными системами, избирательные участки – металлодетекторами.

Министерством образования и науки области совместно с органами местного самоуправления, Госпожнадзора, Росгвардии, управлений МВД, ФСБ России по Амурской области проинспектированы 454 государственных и муниципальных образовательных организаций. Во всех учреждениях образования области оформлены и разработаны паспорта безопасности.

«Разработаны планы по обеспечению антитеррористической защиты. Для обеспечения противопожарной защиты школы и детсады оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения людей о пожаре и обеспечены средствами пожаротушения», – доложила министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Министр отметила, что в ходе приемки учреждений особое внимание уделено физической охране, организации пропускного режима, защищенности территории от несанкционированного доступа посторонних граждан, в том числе ограждению по периметру школьных территорий. «Для дополнительной защиты от проникновения в зданиях 40 учебных заведений установлены электронные пропускные системы. В 68 детских садах, 18 школах, на входных дверях установлены электромагнитные замки и домофоны. Свыше 90 % образовательных организаций области оснащены системами видеонаблюдения. Уже отработан порядок взаимодействия с Росгвардией, ГУ МЧС, УМВД, УФСБ России по Амурской области по предотвращению террористических актов», – сказала Светлана Яковлева.

Как рассказала председатель избирательной комиссии Елена Воробьева, 8 сентября 2019 года, в единый день голосования, на территории Приамурья проводятся 23 избирательных кампании по выборам в органы местного самоуправления. Для проведения голосования определено 206 избирательных участков.

«Металлодетекторами оснащены 57 помещений для голосования. Видеонаблюдение в режиме оффлайн будет вестись на 40 избирательных участках Благовещенска. На базе единой диспетчерской службы 3 сентября в Благовещенске пройдут тренировки», – сказала Елена Воробьева.

Помимо этого, избирательные комиссии совместно с прокуратурой и органами внутренних дел провели рабочие совещания, на которых утверждены графики дежурства ответственных лиц на период выборов, а также графики обследования помещений для голосования на предмет соблюдения требований безопасности, предупреждения угроз терроризма и экстремизма.