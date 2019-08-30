Прокуратура Белогорска считает незаконным введение режима ЧС
Прокуратура Белогорска проверила законность распоряжения администрации города о введении режима чрезвычайной ситуации из-за износа сетей тепломагистрали. Прокурор требует отменить его как принятое в нарушение приказа МЧС России «Об утверждении критериев информации о ЧС».
Как сообщало ИА «Амур.инфо», режим ЧС в Белогорске ввели 28 августа. Поводом для принятия правового акта стала угроза срыва отопительного сезона ввиду критического износа сетей на центральной тепломагистрали и канализационного коллектора.
«Указанное распоряжение принято администрацией города в нарушение приказа МЧС России "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях", поскольку износ сетей в межотопительный период не является критерием отнесения к чрезвычайной ситуации. По результатам проверки и.о. прокурора города на незаконный правовой акт 29 августа принесен протест с требованием о его отмене», – сообщает прокуратура Амурской области.
Подготовка тепловых и канализационных сетей Белогорска к предстоящему отопительному периоду находится на особом контроле в надзорном ведомстве.
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