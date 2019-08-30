Прокуратура Белогорска считает незаконным введение режима ЧС

Как сообщало ИА «Амур.инфо», режим ЧС в Белогорске ввели 28 августа. Поводом для принятия правового акта стала угроза срыва отопительного сезона ввиду критического износа сетей на центральной тепломагистрали и канализационного коллектора.

«Указанное распоряжение принято администрацией города в нарушение приказа МЧС России "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях", поскольку износ сетей в межотопительный период не является критерием отнесения к чрезвычайной ситуации. По результатам проверки и.о. прокурора города на незаконный правовой акт 29 августа принесен протест с требованием о его отмене», – сообщает прокуратура Амурской области.

Подготовка тепловых и канализационных сетей Белогорска к предстоящему отопительному периоду находится на особом контроле в надзорном ведомстве.