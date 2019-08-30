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сегодня, 10:48 0

Екатерина Варнава кардинально изменила имидж и испугала поклонников

Екатерина Варнава кардинально изменила имидж и испугала поклонников
Фото: instagram.com/kativarnava/

Звезда телеканала ТНТ Екатерина Варнава полностью сменила имидж. Девушка обрезала волоы и покрасилась в темный цвет.

Фото Екатерина выложила у себя в Инстаграме. На нем актриса запечатлена с новой стрижкой и цветом волос в белом халате.

Варнава обрезала длинные блондинистые волосы и перекрасила их в черный цвет. Образ получился неожиданным и дерзким.

«Мы все заслуживаем комфорта! Поэтому давайте относиться к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Особенно во всех новых начинаниях», – написала Екатерина под постом.

Некоторые подписчики поддержали Варнаву в смене имиджа: «Вам очень идет», «Крутая стрижка!», «Какая красивая Катя», «Боже, не узнать, но очень круто!»

Другие предположили, что звезда примерила парик. Варнава никак не ответила на эти комментарии. Другие стали отмечать, что этот образ никак не идет Екатерине: «Зачем? Ужасно!», «Надеюсь, это парик, иначе вы похожи на чучело», «Верните светлый волос!», «Надеюсь, все не так печально, как на фото».

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#шоу-бизнес

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