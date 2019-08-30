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сегодня, 10:46 3

ЧС в Приморье не повлияет на подготовку к Восточному экономическому форуму

ЧС в Приморье не повлияет на подготовку к Восточному экономическому форуму
Фото: primorsky.ru

Прошедшие в Приморье ливни, после которых в регионе ввели режим ЧС, не скажутся на подготовке к Восточному экономическому форуму. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Пятый ВЭФ пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. «Я думаю, ни на 2 сентября, когда будем проводить День знаний, ни на открытие Восточного экономического форума это не повлияет. Подготовка идет планово. Последствия ливня устраним. Думаю, форум пройдет организованно, на высоком уровне», – сказал губернатор в четверг в эфире Приморской телерадиокомпании.

В четверг в Приморье был введен режим ЧС. От ливней пострадали более 40 населенных пунктов, сообщает «Интерфакс».

«У нас в зоне ЧС 15 муниципальных образований, 43 населенных пункта, где живут более 10 тысяч человек. Исходя из этого, введен режим ЧС на территории Приморского края. Это дает возможность более оперативно реагировать на проблемы, связанные с размывом дорог, поставкой техники, финансовым обеспечением, заключением контрактов. Надеюсь, что в течение нескольких дней после устранения всех аварийных последствий он будет снят», – сказал губернатор.

По словам Олега Кожемяко, наиболее тяжелые последствия ливни вызвали в Хасанском, Хорольском, Дальнеречеснком районах и Лесозаводске. В пострадавшие районы направлены пушки для просушки, мотопомпы. Формируются дополнительные группы спасателей, которые будут оказывать помощь жителям.

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#Дальний Восток #погода #природа #происшествия #экономика

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Комментарии
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  • Карантин

    Карантин
    1 час назад

    будут показывать дохлых свиней

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    «У нас в зоне ЧС 15 муниципальных образований, 43 населенных пункта, где живут более 10 тысяч человек...". АИ, на счёт количества проживающего населения, всё верно?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Kadet_84

    «У нас в зоне ЧС 15 муниципальных образований, 43 населенных пункта, где живут более 10 тысяч человек...". АИ, на счёт количества проживающего населения, всё верно?



    Все верно! Можно написать, что более 1 человека и это тоже будет верно!

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