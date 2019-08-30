В Тынде молодым учителям предлагают деньги и квартиры

Фото: администрация Тынды

Молодым учителям, которые готовы приехать работать в Тынду, городские власти предлагают благоустроенное жилье и подъемные – 150 и 300 тысяч рублей. Эти меры, рассчитывают в администрации, помогут привлечь в школы педагогов.

На августовской педагогической конференции молодому учителю тындинской школы вручили сертификат на получение подъемных, а семейной паре педагогов – ключи от однокомнатной квартиры.

«Мы очень благодарны администрации города за такой роскошный подарок. У нас была маленькая комната площадью 9 квадратных метров, а сейчас – полноценная квартира. Теперь мы сможем и к урокам полноценно готовится, и уже обживать свое семейное гнездышко», – поделилась эмоциями учитель английского языка Анастасия Кулинич.

Ее супруг работает преподавателем физики. Молодой учитель начальных классов Виктория Шарова стала первой обладательницей сертификата на 300 тысяч рублей.

Сейчас в школах северной столицы региона не хватает более 20 учителей – английского и русского языка, начальных классов, математики, истории. С каждым годом ситуация с нехваткой кадров только усугубляется, говорят в администрации, так как на заслуженный отдых уходят педагоги-ветераны, часть учителей уезжает на постоянное место жительства в другие регионы. В этом году в Тынду приехали 4 молодых педагога, по традиции их торжественно приняли в ряды учителей города.

«Сегодня все школы, гимназия, лицей Тынды готовы перейти на обучение в первую смену, но из-за отсутствия достаточного количества учителей начальных классов практически все учреждения вынуждены работать в 2 смены, так как один педагог ведет два класса: до обеда и после обеда, – говорит заместитель главы города Павел Козменчук. – Чтобы привлечь учителей, в этом году была изменена городская программа социально-экономической поддержки молодых специалистов. Сейчас для учителей с высшим образованием предоставляются подъемные в размере 300 тысяч рублей, а со средним специальным образованием – 150 тысяч. Мы обеспечиваем всех приехавших педагогов жильем».

Депутаты Тындинской городской Думы также приняли решение о выплате северных надбавок в размере 50 % с первого дня работы в муниципальных учреждениях. То есть теперь молодому специалисту из других районов области и регионов не нужно нарабатывать каждый год надбавки за работу в условиях Крайнего Севера. Это существенно влияет на заработную плату тех же учителей.

В целом, рассчитывают власти, принятые меры должны стимулировать молодежь работать в столице БАМа. Ведь кроме этих льгот, по федеральному законодательству предоставляются бесплатный проезд к месту отдыха один раз в два года и выход на пенсию на 5 лет раньше.