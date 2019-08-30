В Амурской области военные заканчивают разбирать старые здания

Фото: пресс-служба ВВО

Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) завершают работы по разбору ветхих зданий и сооружений бывших военных городков на территории Амурской области. Всего на территории Приамурья исчезнет около 80 списанных военных объектов.

В ходе первого этапа работ в мае текущего года было разобрано пять зданий в Белогорском районе вблизи села Возжаевка и два здания в Серышевском районе недалеко от села Лебяжье. Второй этап стартовал в июне на территории Сковородинского района. В ходе него запланировано разобрать около 70 зданий.

Специально для этих работ сформировано сводное инженерное подразделение численностью около 50 военнослужащих. Работы ведутся с помощью тяжелой инженерной техники — специальных бульдозеров БАТ-М и армейских экскаваторов.

В настоящий момент идет разбор последних, самых сложных в инженерном отношении, объемных четырехэтажных зданий. Особое внимание уделяется соблюдению техники безопасности при проведении работ, сообщает пресс-служба ВВО.