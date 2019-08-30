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сегодня, 10:34 1

В Зее сотрудник полиции выручил участника ДТП, вовремя потушив его машину

В Зее сотрудник полиции выручил участника ДТП, вовремя потушив его машину
Фото: 28.мвд.рф

В Амурской области благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудника полиции удалось предотвратить возможную трагедию. На счастье участника ДТП, зажатого в загоревшейся машине, мимо проезжал полицейский.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 18 августа в восьмом часу утра в Зее автомобиль на скорости врезался в столб, затем в забор, а потом перевернулся и загорелся.

Старший государственный инспектор регистрационно-экзаменационного отдела ОГИБДД МО МВД России «Зейский», капитан полиции Павел Венков, в нерабочее время на личном автомобиле проезжал мимо. Увидев аварию, он сразу же поспешил на помощь.

От удара у пострадавшего автомобиля замкнуло электропроводку и произошло возгорание. Павел обесточил автомобиль, сняв клеммы с аккумулятора, после чего достал из своего автомобиля порошковый огнетушитель и затушил очаг возгорания.

В результате ДТП автомобиль был сильно поврежден, и водитель не мог самостоятельно выбраться из салона. Полицейский помог медработникам и другим очевидцам происшествия. Вместе они вытащили мужчину из автомобиля. Пострадавший был госпитализирован с травмами, находился на стационарном лечении. В настоящее время он выписан из медучреждения, сообщает амурское управление МВД России.

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#ДТП #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Валидол

    Валидол
    1 час назад

    Молодец, Павел!

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