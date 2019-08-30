Благовещенцев зовут посмотреть на клематисы и продегустировать блюда из амурской тыквы

В субботу, 31 августа, горожан приглашают на экскурсии в ботанический сад в музей самоваров на «Тыквенную субботу». Оба мероприятия пройдут в рамках проекта городского управления культуры «Народный экскурсовод».

В 13:00 для горожан свои двери откроет Амурский филиал ботанического сада-института ДВО РАН. Гостей приглашают осмотреть живописную территорию с фонтанами площадью почти 12 гектаров, где насчитывается 1 000 видов и сортов живых растений, в том числе эндемики, реликтовые, редкие и исчезающие виды.

В коллекционном фонде не только представители флоры Амурской области, Дальнего Востока и Сибири, но и европейские, североамериканские виды растений.

Благовещенцы увидят клематисы, курильские чаи, сирени, клены, лианы и другие растения.

В ботаническом саду есть коллекция редких и охраняемых растений, которые включены в Красные книги регионального и федерального уровней. Таких там более 130 видов, сообщает пресс-служба городского управления культуры.

Экскурсия в рамках проекта «Народный экскурсовод» бесплатная. Для участия необходимо обязательно записаться по телефонам: 8914-380-32-23, 209-609, 209-600. Адрес: Игнатьевское шоссе, 2-й километр. Доехать можно на автобусе № 8, станция «Широтная» (перед стелой поворот налево).

Также в субботу пройдет еще одна экскурсия. В 15:00 в музее самоваров (Пионерская, 65) состоится «Тыквенная суббота». Народными экскурсоводами выступят известный благовещенский коллекционер Игорь Павлов, в коллекции которого более 100 дореволюционных самоваров, и журналист Наталья Наделяева.

Гостям обещают рассказ об истории самоварного дела, устроят чаепитие с медом и блинами у настоящей русской печи, а также дегустацию блюд из амурской тыквы. Все участники получат фото в старинном интерьере.

Продолжительность экскурсии – 1 час. Записаться можно по телефону: 50-13-40 (0+).

Каждые выходные городское управление культуры организует экскурсии по общественным, ведомственным и частным музеям Благовещенска. Таких уже насчитывается порядка 50-ти. Проект «Народный экскурсовод» запустили в День города 2 июня 2019 года, тогда стартовало сразу 10 экскурсий по разным маршрутам. Первым народным экскурсоводом стала член Союза журналистов России Валентина Кобзарь. Координирует проект кандидат исторических наук, методист муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска, руководитель городского центра общественных, ведомственных и частных музеев «Народный музей» Елена Пастухова.