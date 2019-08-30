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сегодня, 09:55 15

Полное отключение горячей воды в Благовещенске пройдет на неделю позже

Полное отключение горячей воды в Благовещенске пройдет на неделю позже
Фото: Амур.инфо

Осенние гидравлические испытания в Благовещенске, когда во всем городе на несколько дней отключают горячую воду, перенесены. Энергетики будут проверять магистральные тепловые сети Благовещенской ТЭЦ с 9 по 13 сентября. Ранее по графику это должны были сделать со 2 по 9 сентября.

Затем специалисты приступят к замене аварийного участка тепломагистрали Северного района. Работы на этом участке продлятся до 25 сентября.

Осенние гидравлические испытания пройдут в течение двух дней на магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ Центрального, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный». Основной момент испытаний придется на 10 сентября – магистральные тепловые сети проверят повышенным давлением теплоносителя.

Затем с 11 сентября внутри станции выполнят ремонтные работы, осуществить которые возможно только при полном останове магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ. Согласно графику ремонта оборудования магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ на 2019 год на выполнение данных работ отведено 2 дня.

Параллельно с работами внутри станции начнется внеплановый ремонт тепломагистрали Северного района на аварийном участке, который был обнаружен в ходе технического обследования трубопровода при текущем ремонте тепломагистрали в этом году.Энергетики проведут замену 556 метров трубопровода (в однотрубном исчислении), замену строительных конструкций, лотков и изоляции тепломагистрали, сообщает пресс-служба Благовещенской ТЭЦ.

«Главная задача энергетиков сейчас – это качественно подготовиться к зиме. Определенные корректировки в график ремонтов 2019 года внесли такие обстоятельства, как проведение Единого дня голосования – мы сдвинули гидравлические испытания на неделю позже – и обнаружение изношенного участка тепломагистрали. К началу отопительного сезона мы проведем все необходимые технические мероприятия, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей Благовещенска в осенне-зимний период», – рассказал главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.

Период отключения горячего водоснабжения

Район г. Благовещенска

Причина

09.09.2019 – 13.09.2019

Весь город

Гидравлические испытания, полный останов тепловых сетей

13.09.2019 – 25.09.2019

Микрорайон № 2, часть микрорайона № 3, КПП и ЦЭС

Капитальный ремонт аварийного участка тепломагистрали Северного района, расположенного по ул. Студенческой

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    А в микрорайоне летом нельзя было это сразу провести.

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    ...слов нет

  • Koshechka_Evgen'evna

    Koshechka_Evgen'evna
    1 час назад

    Да конечно, почему бы микраху на дольше не отключить. Можно даже на два месяца, как в прошлом году, чего стесняться, да?!

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад



    Ранее по графику это должны были сделать со 2 по 9 сентября.



    со 2 по 6 сентября было, ну

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    1 час назад

    с 9 по 25???? В смысле? Ремонтировали же уже там..Вы издеваетесь

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Вот уроды! ©

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    1 час назад

    и плановые отключения по городу были,для проверки и ремонта, ну как так

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Татьяна0303003

    с 9 по 25???? В смысле? Ремонтировали же уже там..Вы издеваетесь



    Уточню, с 13 по 25.

  • farfalla

    farfalla
    1 час назад

    микрашку же отключали уже, что за издевательство над людьми! еще и холода настанут сейчас - самое время горячую воду отключить. А если опять дожди и вся работа встанет, - мы вообще до зимы без воды сидеть будем??!

  • тт

    тт
    53 минуты назад

    И прививаться )))

  • anschutka

    anschutka
    36 минут назад

    и закаляться :)))

  • Victrix

    Victrix
    29 минут назад



    Главная задача энергетиков сейчас - это качественно подготовиться к зиме.



    Главная задача энергетиков летом - это качественно подготовиться к осени.

  • Йя

    Йя
    26 минут назад

    Ахринели уже в край! На Батарейной 7 сначала профилактика с 29 ибля по 11 августа, потом с 14 августа до 10 сентября какой-то неведомый ремонт непонятно где...Жалобы в прокуратуру и роспотребнадзор поданы. Теперь ещё и это!

  • витек

    витек
    18 минут назад

    А мозги у ДГК не работают как совместить приятное с полезным, они делают как им удобно, а люди это быдло которое терпело и будет терпеть. А если бы за тепло, не за горячую воду, т.к. у многих водосчетчики, обломить их за комуналку оплату за это время по отоплению, думали бы и о людях и как на елку залесть и ничего не поранить. И не нужно под видом заботы об отопительном сезоне кричать на всех углах.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    2 минуты назад

    Нужно писать в прокуратуру. А дополнительно в Инстаграмме петицию разместить.

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