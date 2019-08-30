Полное отключение горячей воды в Благовещенске пройдет на неделю позже

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Осенние гидравлические испытания в Благовещенске, когда во всем городе на несколько дней отключают горячую воду, перенесены. Энергетики будут проверять магистральные тепловые сети Благовещенской ТЭЦ с 9 по 13 сентября. Ранее по графику это должны были сделать со 2 по 9 сентября.

Затем специалисты приступят к замене аварийного участка тепломагистрали Северного района. Работы на этом участке продлятся до 25 сентября.

Осенние гидравлические испытания пройдут в течение двух дней на магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ Центрального, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный». Основной момент испытаний придется на 10 сентября – магистральные тепловые сети проверят повышенным давлением теплоносителя.

Затем с 11 сентября внутри станции выполнят ремонтные работы, осуществить которые возможно только при полном останове магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ. Согласно графику ремонта оборудования магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ на 2019 год на выполнение данных работ отведено 2 дня.

Параллельно с работами внутри станции начнется внеплановый ремонт тепломагистрали Северного района на аварийном участке, который был обнаружен в ходе технического обследования трубопровода при текущем ремонте тепломагистрали в этом году.Энергетики проведут замену 556 метров трубопровода (в однотрубном исчислении), замену строительных конструкций, лотков и изоляции тепломагистрали, сообщает пресс-служба Благовещенской ТЭЦ.

«Главная задача энергетиков сейчас – это качественно подготовиться к зиме. Определенные корректировки в график ремонтов 2019 года внесли такие обстоятельства, как проведение Единого дня голосования – мы сдвинули гидравлические испытания на неделю позже – и обнаружение изношенного участка тепломагистрали. К началу отопительного сезона мы проведем все необходимые технические мероприятия, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей Благовещенска в осенне-зимний период», – рассказал главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.