В Благовещенске разыскивают водителя мятой малолитражки

В Благовещенске разыскивают водителя помятой бирюзовой малолитражки. Он совершил столкновение с Mazda Axela и скрылся с места ДТП.

Авария произошла 25 августа около 18 часов возле дома № 206 на улице 50-летия Октября. За рулем автомобиля – предположительно, это был Honda Fit – находился мужчина в возрасте до 30 лет. Машина у него приметная – бирюзового цвета, на передней части после столкновения остались повреждения. По словам очевидцев, в номере, возможно, имеются цифры 8 и 6.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей ДТП или самого водителя. Информацию примут в группе розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86; +7-962-285-82-40 или в дежурной части ГИБДД: (4162) 42-52-62.