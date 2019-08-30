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сегодня, 10:09 2

В Благовещенске разыскивают водителя мятой малолитражки

В Благовещенске разыскивают водителя мятой малолитражки
Фото: pixabay.com

В Благовещенске разыскивают водителя помятой бирюзовой малолитражки. Он совершил столкновение с Mazda Axela и скрылся с места ДТП.

Авария произошла 25 августа около 18 часов возле дома № 206 на улице 50-летия Октября. За рулем автомобиля – предположительно, это был Honda Fit – находился мужчина в возрасте до 30 лет. Машина у него приметная – бирюзового цвета, на передней части после столкновения остались повреждения. По словам очевидцев, в номере, возможно, имеются цифры 8 и 6.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей ДТП или самого водителя. Информацию примут в группе розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86; +7-962-285-82-40 или в дежурной части ГИБДД: (4162) 42-52-62.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Сейчас протрезвеет и явится сам с повинной!

  • thinker

    thinker
    14 секунд назад

    В нормальных городах уже везде камеры, которые не только скорость определяют, но и даже наличие страховки, ремня и т.д.

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