В селе Чигири при падении с третьего этажа погибла женщина

В селе Чигири Благовещенского района произошла трагедия – при падении с третьего этажа погибла женщина. Сотрудников полиции на место происшествия вызвали в пятницу, 30 августа, в 5:40.

В полиции Благовещенска корреспонденту Амур.инфо сообщили, что тело погибшей обнаружено возле дома № 82/2 на улице Лесной села Чигири. Личность ее установлена, это женщина 1978 года рождения. На месте отработали сотрудники следственно-оперативной группы. Материалы направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области. «Благовещенский межрайонный следственный отдел устанавливает причины и обстоятельства гибели», – прокомментировали в ведомстве. По предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера.

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Елена Котейко