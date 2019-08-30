Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:47 1

В селе Чигири при падении с третьего этажа погибла женщина

В селе Чигири при падении с третьего этажа погибла женщина
Фото: instagram.com

В селе Чигири Благовещенского района произошла трагедия – при падении с третьего этажа погибла женщина. Сотрудников полиции на место происшествия вызвали в пятницу, 30 августа, в 5:40.

В полиции Благовещенска корреспонденту Амур.инфо сообщили, что тело погибшей обнаружено возле дома № 82/2 на улице Лесной села Чигири. Личность ее установлена, это женщина 1978 года рождения. На месте отработали сотрудники следственно-оперативной группы. Материалы направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области. «Благовещенский межрайонный следственный отдел устанавливает причины и обстоятельства гибели», – прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера.

Просмотров всего: 2416

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Свободном суд смягчил наказание чиновнице, осужденной за взятки
Происшествия 1

Прокуратура Белогорска считает незаконным введение режима ЧС
Общество 3

ЧС в Приморье не повлияет на подготовку к Восточному экономическому форуму
Происшествия 1

В Зее сотрудник полиции выручил участника ДТП, вовремя потушив его машину
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Неудачно упала, третий этаж вроде не очень высоко. Жаль.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь