В селе Чигири при падении с третьего этажа погибла женщина
В селе Чигири Благовещенского района произошла трагедия – при падении с третьего этажа погибла женщина. Сотрудников полиции на место происшествия вызвали в пятницу, 30 августа, в 5:40.
В полиции Благовещенска корреспонденту Амур.инфо сообщили, что тело погибшей обнаружено возле дома № 82/2 на улице Лесной села Чигири. Личность ее установлена, это женщина 1978 года рождения. На месте отработали сотрудники следственно-оперативной группы. Материалы направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области. «Благовещенский межрайонный следственный отдел устанавливает причины и обстоятельства гибели», – прокомментировали в ведомстве.
По предварительным данным, смерть женщины не носит криминального характера.
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