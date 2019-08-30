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сегодня, 09:18 10

Продавщица, продавшая Путину мороженое на авиасалоне, исчезла: обзор прессы

Продавщица, продавшая Путину мороженое на авиасалоне, исчезла: обзор прессы
Фото: кадр видео RT

В Ульяновске «белые» и «красные» до сих пор находятся в контрах; мошенник украл в банке больше 10 миллионов рублей; Джакарта уходит под воду быстрее всех городов мира. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Начну с журнала «Родина». Из разнотемья я выделил материал о Чернобыле. Публикация о катастрофе на ЧАЭС возникла после демонстрации американского сериала. И саму катастрофу, и фильм комментирует сотрудник Курчатовского института доктор физико-математических наук Александр Боровой, который более 20 лет плотно занимался проблемой Чернобыля. В целом положительно отзываясь о фильме, ученый не согласился с оценкой американцами реальных героев тех событий. Будет возможность – прочтите. А еще журнал интересен тем, что среди авторов – несколько наших, дальневосточных журналистов. И я рад встрече со своими однокашниками пусть хотя бы и на страницах издания.

Вам статья

Далее у нас «Российская газета». Здесь говорится о том, что в Ульяновске, на родине вождя революции В.И. Ленина, до сей поры не прекращается противостояние «белых» и «красных». В прошлом году в городе установили памятную табличку в честь генерала Каппеля, целых два месяца оборонявшего Симбирск (так в то время назывался Ульяновск) от Красной армии. Что интересно, табличку разместили на здании на улице Тухачевского – того самого командира, что Каппеля разгромил. И в этом году «красные» одержали верх, правда, уже без кровопролития: местные коммунисты добились демонтажа мемориальной доски. «Белые», пишут, готовят контратаку.

Напишут же такое

Еще в «Российской газете» рассказывается о том, как некий мошенник, изменив внешность, украл в банке больше 10 миллионов рублей. Способ при своей примитивности оказался действенным. Жулик подредактировал свою прическу и нос и предъявил фальшивый паспорт. И все. Но в полиции, как ни странно, сообразили, что преступник входит в близкий круг знакомых потерпевшего, а иначе, как бы он мог подделать внешность? Хороший знакомый. Близкий.

Полный абзац

Что еще интересного. Еще говорится о том, что столица Индонезии катастрофическими темпами уходит под воду – 25 сантиметров в год. Это самый быстро тонущий город в мире (для сравнения, Венеция опускается со скоростью 5 миллиметров в год). Причина – население города (а это 10 миллионов человек) и пригородов (еще 30 миллионов) массированно откачивает грунтовые воды, что ведет к проседанию почвы. В заметке названы и другие города, которым грозит затопление. Москвы в этом списке нет.

На посошок

Напоследок «Мир новостей», рассказавший, что мороженщица, у которой Владимир Путин на авиасалоне купил лакомство для себя и своего друга – турецкого лидера Эрдогана, – вдруг бесследно исчезла. Журналисты, решившие взять у нее интервью, обнаружили, что ни ее тележки, ни ее самой, ни такой формы, в которую она была одета, ни таких сортов мороженого на площадке авиасалона не существует! По этому поводу в соцсетях пишут, что продавщица на самом деле – не продавщица. Настоящая продавщица вряд ли смогла бы не робеть перед столь высокими гостями, уверенно отвечать на вопросы, а главное, с легкостью найти сдачу с 5-тысячной купюры, которой рассчитался президент страны.

Интересно, руководство мороженщицы, учитывая то, что и на прошлом авиасалоне Путин покупал мороженое именно у нее, повысит её в звании или только ограничится благодарностью в приказе?

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#российская власть #СМИ #торговля

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Комментарии
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  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    нужно проверить штатное расписание кремля, вдруг там есть "продавщица мороженого путину"

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    новая миссия у неё, она на задании)))) но эта секретная информация

  • nikamura

    nikamura
    2 часа назад

    хах)

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Ага, на ВЭФ тоже продаётся мороженое.

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    на каспарове ее 5 фоток выложили возле пу в различное время,включая и рыбачков в церкви

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    у либерасни новое занятие - розыск мороженщицы, ее недвижимости и пр. Потому и двухпроцентные навечно...

  • ay

    ay
    1 час назад

    Ну не все же двухкопеечные кремлеботы. Так что не кажи ГОП. Рано или поздно котёл рванёт, как не закручивай гайки. Ибо: Позавчера тебя не замечали. Вчера над тобой ржали. Сегодня против тебя борятся. Завтра ты побеждаешь. Вольный пересказ слов Ганди.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    ay

    Ну не все же двухкопеечные кремлеботы. Так что не кажи ГОП. Рано или поздно котёл рванёт, как не закручивай гайки. Ибо: Позавчера тебя не замечали. Вчера над тобой ржали. Сегодня против тебя борятся. Завтра ты побеждаешь. Вольный пересказ слов Ганди.



    навальный сейчас на какой стадии? Думаю что застрял на "Вчера над тобой ржали."



  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...а кто ему и Си тогда наш мед на ВЭФе продавал?

  • retrogr

    retrogr
    59 минут назад

    диагноз прост- паранойя,боязнь даже обслуги)

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