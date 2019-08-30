Продавщица, продавшая Путину мороженое на авиасалоне, исчезла: обзор прессы

В Ульяновске «белые» и «красные» до сих пор находятся в контрах; мошенник украл в банке больше 10 миллионов рублей; Джакарта уходит под воду быстрее всех городов мира. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Начну с журнала «Родина». Из разнотемья я выделил материал о Чернобыле. Публикация о катастрофе на ЧАЭС возникла после демонстрации американского сериала. И саму катастрофу, и фильм комментирует сотрудник Курчатовского института доктор физико-математических наук Александр Боровой, который более 20 лет плотно занимался проблемой Чернобыля. В целом положительно отзываясь о фильме, ученый не согласился с оценкой американцами реальных героев тех событий. Будет возможность – прочтите. А еще журнал интересен тем, что среди авторов – несколько наших, дальневосточных журналистов. И я рад встрече со своими однокашниками пусть хотя бы и на страницах издания.

Вам статья

Далее у нас «Российская газета». Здесь говорится о том, что в Ульяновске, на родине вождя революции В.И. Ленина, до сей поры не прекращается противостояние «белых» и «красных». В прошлом году в городе установили памятную табличку в честь генерала Каппеля, целых два месяца оборонявшего Симбирск (так в то время назывался Ульяновск) от Красной армии. Что интересно, табличку разместили на здании на улице Тухачевского – того самого командира, что Каппеля разгромил. И в этом году «красные» одержали верх, правда, уже без кровопролития: местные коммунисты добились демонтажа мемориальной доски. «Белые», пишут, готовят контратаку.

Напишут же такое

Еще в «Российской газете» рассказывается о том, как некий мошенник, изменив внешность, украл в банке больше 10 миллионов рублей. Способ при своей примитивности оказался действенным. Жулик подредактировал свою прическу и нос и предъявил фальшивый паспорт. И все. Но в полиции, как ни странно, сообразили, что преступник входит в близкий круг знакомых потерпевшего, а иначе, как бы он мог подделать внешность? Хороший знакомый. Близкий.

Полный абзац

Что еще интересного. Еще говорится о том, что столица Индонезии катастрофическими темпами уходит под воду – 25 сантиметров в год. Это самый быстро тонущий город в мире (для сравнения, Венеция опускается со скоростью 5 миллиметров в год). Причина – население города (а это 10 миллионов человек) и пригородов (еще 30 миллионов) массированно откачивает грунтовые воды, что ведет к проседанию почвы. В заметке названы и другие города, которым грозит затопление. Москвы в этом списке нет.

На посошок

Напоследок «Мир новостей», рассказавший, что мороженщица, у которой Владимир Путин на авиасалоне купил лакомство для себя и своего друга – турецкого лидера Эрдогана, – вдруг бесследно исчезла. Журналисты, решившие взять у нее интервью, обнаружили, что ни ее тележки, ни ее самой, ни такой формы, в которую она была одета, ни таких сортов мороженого на площадке авиасалона не существует! По этому поводу в соцсетях пишут, что продавщица на самом деле – не продавщица. Настоящая продавщица вряд ли смогла бы не робеть перед столь высокими гостями, уверенно отвечать на вопросы, а главное, с легкостью найти сдачу с 5-тысячной купюры, которой рассчитался президент страны.

Интересно, руководство мороженщицы, учитывая то, что и на прошлом авиасалоне Путин покупал мороженое именно у нее, повысит её в звании или только ограничится благодарностью в приказе?