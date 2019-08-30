В Свободненском коррекционном детском доме подружились с волонтерами

Свободненский коррекционный детский дом активно принимает участие в мероприятиях всероссийской акции «Добровольцы – детям». Она была объявлена фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и проходит с 15 мая по 15 сентября 2019 года.

«Давние связи нашего учреждения с общественными организациями и просто неравнодушными жителями Свободного позволили реализовать много интересных планов и мероприятий», – говорят в учреждении. Например, свободненские ветераны образования приняли активное участие в озеленении территории детского дома. Организатор мероприятия и частый гость в детском доме Алла Репешко со своими соратницами высадила цветочную на клумбы учреждения.

Частыми гостями детского дома являются волонтеры, которые приходят поиграть с детьми. Сейчас в свободненском коррекционном детском доме проживают 32 ребенка в возрасте от 3 до 8 лет. Это дети с различными нарушениями – слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и другими.

Малыши особенно чутко реагируют на добрые дела. Этим летом гости детского дома вместе с ребятами играли в игры с воздушными шарами и мыльными пузырями, пели и танцевали. Такие встречи, говорят в детдоме, доставляют малышам много радости, а общение вселяет оптимизм и позволяют не просто украсить детдомовский быт подарками, но подарить тепло и заботу детям, оставшимся без родительского попечения.

Необычное мероприятие волонтеры организовали в августе 2019 года в честь дня рождения Свободного. Вместе с гостями воспитанники детдома сделали открытку в честь дня города.

В Свободненском детском доме благодарны всем участникам акции «Добровольцы-детям» за внимание, отзывчивость, чуткость и реальные дела, которые украшают жизнь малышей. В учреждении уверены, что с окончанием акции в середине сентября дружба с волонтерами не прервется.