В двух школах Благовещенска объяснять физику и химию будут в 3D

В Благовещенске школа № 28 и гимназия № 1 к началу учебного года получили новое цифровое оборудование. В кабинетах физики и химии установили интерактивные комплексы, включающие в себя многофункциональные устройства, ноутбуки, вычислительные блоки.

Оборудование поставили в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Как сообщает администрация Благовещенска, к оборудованию предъявлялись серьезные технические требования. Например, школьные планшеты – водозащитные, противоударные и не скользят по парте. Для удобства работы с гаджетами есть клавиатура.

Как отмечают педагоги, при работе с оборудованием есть возможность визуализировать любой материал в 3D-графике. Это призвано упростить понимание сложного материала. «Имея локальную сеть со всеми планшетами, я смогу ставить перед учащимися любые задачи и в режиме реального времени контролировать их выполнение. А также обсуждать с учениками их ошибки, а возможно, и находки. Все это поможет сделать уроки более увлекательными, а главное – позволит лучше проникать в материал», – отметила учитель физики школы № 28 Мария Евтошина.

На приобретение компьютерного оборудования в рамках нацпроекта было направлено около 4,5 миллиона рублей.