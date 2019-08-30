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30августа
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сегодня, 09:21 3

В двух школах Благовещенска объяснять физику и химию будут в 3D

В двух школах Благовещенска объяснять физику и химию будут в 3D
Фото: admblag.ru

В Благовещенске школа № 28 и гимназия № 1 к началу учебного года получили новое цифровое оборудование. В кабинетах физики и химии установили интерактивные комплексы, включающие в себя многофункциональные устройства, ноутбуки, вычислительные блоки.

Оборудование поставили в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Как сообщает администрация Благовещенска, к оборудованию предъявлялись серьезные технические требования. Например, школьные планшеты – водозащитные, противоударные и не скользят по парте. Для удобства работы с гаджетами есть клавиатура.

Как отмечают педагоги, при работе с оборудованием есть возможность визуализировать любой материал в 3D-графике. Это призвано упростить понимание сложного материала. «Имея локальную сеть со всеми планшетами, я смогу ставить перед учащимися любые задачи и в режиме реального времени контролировать их выполнение. А также обсуждать с учениками их ошибки, а возможно, и находки. Все это поможет сделать уроки более увлекательными, а главное – позволит лучше проникать в материал», – отметила учитель физики школы № 28 Мария Евтошина.

На приобретение компьютерного оборудования в рамках нацпроекта было направлено около 4,5 миллиона рублей.

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#технологии #школа

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    В школах и детсадах потолки обваливаются на детей...зато химия в 3D

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    За пределами Благовещенска школьные туалеты на улице...зато химия в 3D

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Чем заниматься дорогостоящей фигней, лучше бы выделили немного средств на обеспечение жильем учительницы физики в Угловом, оставшейся без дома в результате наводнения.

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