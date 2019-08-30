В Амурской области без осадков: прогноз погоды на 30 августа
30 августа в Амурской области переменная облачность, местами по востоку небольшой кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха поднимется до плюс 20...25 градусов, на севере – до 21...26, местами – 15...20.
В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 23...25 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.
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