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В Амурской области без осадков: прогноз погоды на 30 августа

В Амурской области без осадков: прогноз погоды на 30 августа
Фото: Амур.инфо

30 августа в Амурской области переменная облачность, местами по востоку небольшой кратковременный дождь. Скорость северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до плюс 20...25 градусов, на севере – до 21...26, местами – 15...20.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер с северо-запада дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 23...25 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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