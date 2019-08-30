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сегодня, 08:30 7

Как после бомбежки: благовещенцев шокировала улица в микрорайоне (видео)

Как после бомбежки: благовещенцев шокировала улица в микрорайоне (видео)

Благовещенские автомобилисты возмущены состоянием дороги в микрорайоне. Речь идет об участке улицы Воронкова – от Василенко до Кантемирова. На некоторых отрезках образовались огромные ямы, которые не дают машинам нормально двигаться по дороге.

«Я такого у нас в городе давно не видел. Хоть бы знак поставили. Ямы, как после бомбежки. После такого ходовке точно нужен ремонт», – возмущается благовещенец.

По словам автомобилистов, объехать этот участок сложно, потому что параллельная улица Институтская пока закрыта для проезда. Там ведутся дорожные работы.

Ситуацию прокомментировали городские власти. «В связи с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием ливневой канализации на участке улицы Воронкова от улицы Василенко до улицы Студенческой, произошло разрушение дорожного покрытия на Воронкова. В настоящее время силами МКП "ГСТК" запланировано проведение работ по ямочному ремонту данного участка. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос ремонта дороги на улице Воронкова от улицы Тепличной до Новотроицкое шоссе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году с обустройством ливневой канализации», – пообещали в мэрии.

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#городская власть #транспорт

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Комментарии
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  • brutal-death

    brutal-death
    33 минуты назад

    "запланировано проведение работ по ямочному ремонту данного участка" - там как бэ всему полотну хана, какой ямочнай ремонт к чёрту?

  • Landyush

    Landyush
    30 минут назад

    Как после бомбежки - двор во дворе Ленина 14. За строймаркетом. Там только на танке надо ездить.

  • inoy

    inoy
    28 минут назад

    Прозрачная Власть! прозрачные дороги! ЕР! Область живет! всё в порядке!

  • Креатив

    Креатив
    21 минута назад

    мэр доживает последние дни-никому город не интересен

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    15 минут назад

    Едросня уже деньги попилила на ремонт...

  • лиля

    лиля
    15 минут назад

    Я тоже заметила что в последнее время город приобрел запущенный вид,даже в центре

  • Питерский

    Питерский
    13 минут назад

    Бабка на покой собралась...

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