Как после бомбежки: благовещенцев шокировала улица в микрорайоне (видео)

Благовещенские автомобилисты возмущены состоянием дороги в микрорайоне. Речь идет об участке улицы Воронкова – от Василенко до Кантемирова. На некоторых отрезках образовались огромные ямы, которые не дают машинам нормально двигаться по дороге.

«Я такого у нас в городе давно не видел. Хоть бы знак поставили. Ямы, как после бомбежки. После такого ходовке точно нужен ремонт», – возмущается благовещенец.

По словам автомобилистов, объехать этот участок сложно, потому что параллельная улица Институтская пока закрыта для проезда. Там ведутся дорожные работы.

Ситуацию прокомментировали городские власти. «В связи с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием ливневой канализации на участке улицы Воронкова от улицы Василенко до улицы Студенческой, произошло разрушение дорожного покрытия на Воронкова. В настоящее время силами МКП "ГСТК" запланировано проведение работ по ямочному ремонту данного участка. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос ремонта дороги на улице Воронкова от улицы Тепличной до Новотроицкое шоссе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году с обустройством ливневой канализации», – пообещали в мэрии.