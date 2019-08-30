Названы сроки запуска с Восточного ракеты «Ангара»

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Первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на четвертый квартал 2023 года. Об этом сообщил начальник отдела Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков.

«Пройдены заводские испытания опорного устройства первых четырех этажей кабель-заправочной башни. Началась их отправка на космодром Восточный. Отправка будет завершена в срок с ориентировочной датой пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" – четвертый квартал 2023 года», – сказал Филенков в программе «Космическая среда» на YouTube.

Ранее источник на дальневосточном космодроме сообщил ТАСС, что рабочие производственно-строительного объединения «Казань» осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты серии «Ангара». Позднее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию.

Сейчас на космодроме Восточный идет строительство второй очереди – инфраструктуры под ракету «Ангара». Первая, практически завершенная очередь включает в себя стартовый комплекс под ракеты «Союз», которые уже периодически летают с нового космодрома, дополняет РИА Новости.

При создании второй очереди неоднократно возникали проблемы с выбором подрядчика. После ликвидации Спецстроя в качестве основного исполнителя работ выбрали Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань». На рубеже 2018 и 2019 годов сообщалось, что предприятие строить космодром не будет, а объект поручат «Стройтрансгазу», «Стройтрансмонтажу» или «Крокусу». Тем не менее в мае 2019 года стало ясно, что «Казань» все же продолжит строительство.

В конце июля 2019 года Дмитрий Рогозин рассказал о «большой беде», которая преследует строителей: на Дальнем Востоке месяцами идут дожди, котлован под стартовые сооружения постоянно заливает, но, по его словам, строительство укладывается в сроки. В 2022 году все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовиться к первому пуску «Ангары» в 2023 году.