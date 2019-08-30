Гороскоп 30 августа: Девам не стоит унижаться, Водолеи проявят великодушие

Восход Солнца: 05:40

Заход Солнца: 19:20

Солнце в Деве.

Овен. День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Перед тем как решиться на крупную сделку, необходимо исключить всякий риск и проанализировать свою деятельность. Иначе вы рискуете потерять все сразу. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей. Рассчитывайте только на себя.

Телец. День предвещает вам встречи и интересные знакомства. У Тельцов творческих профессий появится возможность выразить свой внутренний мир; обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений.

Близнецы. Крайне неблагоприятный день. Проходит под знаком духовного дурмана, расщепления сознания, отравления. Сегодня удача может отвернуться от вас в любой момент. Следует быть осторожным, так как может возникнуть конфликт с кем-то из близких. В этот день не планируйте встреч с друзьями.

Рак. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Для мужчин-Раков вероятно интересное знакомство или романтическое свидание. Женщинам-Ракам звезды советуют не настаивать на своем мнении в вероятном споре с партнером.

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Лев. Усиливается жизненный потенциал, личное обаяние, магнетизм. Приятное известие может заставить вас изменить намеченные планы или принести прибыль. Нельзя отказывать в выполнении просьб или принимать скоропалительные решения. В любом деле опирайтесь на партнеров или друзей. Звезды сулят признание и успех в личной жизни.

Дева. Пятница связана с преобразованиями энергий, приключениями, неожиданными поворотами судьбы. Ваше здоровье и трудоспособность будут находиться сегодня на высоте, несмотря на то, что нервные нагрузки значительно увеличатся. Вероятны конфликты на работе или дома. Если уж так случилось, что вас втянули в выяснение отношений, не унижайтесь до крика.

Весы. Весьма вероятно, что именно сегодня вы почувствуете, что вам по плечу самые сложные дела. Наиболее успешной будет разного рода коллективная деятельность. Если возникнут трудности, постарайтесь найти поддержку у близкого человека. Ваши чувства приобретут большую глубину и яркую окраску. Вы не должны пропустить этот благоприятный период для работы, творчества и контактов с самыми близкими людьми.

Скорпион. Не исключено, что сегодня возникнут обиды или разочарования, связанные с друзьями, поэтому не стоит полностью полагаться на них. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Несмотря на то, что данный период благоприятен для самореализации, проявления талантов и самовыражения, межличностные отношения будут крайне неустойчивыми. Не следует выяснять отношения, ввязываться в споры, настаивать на своей точке зрения.

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Стрелец. День символизирует обретение внутренней свободы. Космические потоки значительно поднимут ваш жизненный потенциал. Хороший день для зачатия или любви, реализации свежих творческих идей или для нестандартного решения старых проблем. Полноценный отдых на свежем воздухе и хороший сон помогут вам снять напряжение после трудовой недели.

Козерог. День благоприятный для прогулок, контактов,путешествий. Вероятно, удастся завязать несколько новых деловых знакомств,которые вам помогут в дальнейшем. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель. Финансового успеха вы добьетесь именно с его помощью. Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь советам близких людей или собственной интуиции.

Водолей. День преобразования и трансформации космической энергии, день откровения, неожиданного поворота. Первая половина дня чревата опасностями для вашего здоровья. Избегайте поездок, общения с незнакомыми людьми или отравления. В общении с представителями противоположного пола звезды советуют проявлять тактичность и великодушие. Встреча со старым знакомым может привести к неожиданному повороту в судьбе. Не исключено, что планы на будущее потерпят значительное изменение.

Рыбы. Пассивный день. Не рекомендуется активность в профессиональной сфере деятельности: расширение связей, начало новых дел, так как удача может покинуть вас в любой момент. Воздержитесь от рекомендаций и советов: многие из них окажутся иллюзорными и нереальными. В отношениях между близкими людьми возможны упреки, ревность.

Астролог: Вальдемар Небоходцев